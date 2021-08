Da questa mattina il traffico di via Salaria è in tilt, a causa di un incidente all’altezza di Villa Spada. Un camion, che trasportava un mezzo di movimento a terra, ha urtato contro il ponte all’altezza del civico 711 della via che collega Rieti a Roma.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e la verifica della struttura del ponte. Il ponte è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale e , in via temporanea, la corsia in entrata a Roma di Via Salaria.

