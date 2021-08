Due mesi fa Alessandra, giovane imprenditrice 35enne di Telese Terme, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale a Ibiza. Da allora lotta tra la vita e la morte, senza cedere. Oggi copie 35 anni ma non potrà festeggiare.

Sua mamma, Teresa, che è costantemente al suo fianco, le ha rivolto un pensiero commovente. Gli auguri per la giovane sono ancora più forti. “Amore oggi sono 35 anni di te. Sono stata fortunata e onorata perché’ una figlia come te che ti riempie la vita e si prende cura della propria mamma sono rare”, ha scritto su Facebook mamma Teresa.

“Quest’anno i tuoi programmi per questo giorno erano altri…purtroppo la tua vita è stata travolta da una tragedia inaspettata – continua il post – Ma amore mio tu stai lottando con tutte le forze perché ami la vita e hai ancora tante cose da dare e che il tuo amore per la tua mamma e il tuo amato fratello non ti faranno mollare. Buon compleanno stella mia”.

Alessandra era in vacanza a Ibiza quando, a bordo di una moto, si è schiantata contro un camion in un tunnel. Così è iniziato un incubo. Sono tantissime le persone che sostengono Alessandra e la sua famiglia in questa dura lotta per la vita. E sono tante le preghiere e i messaggi di affetto per la giovane imprenditrice, la “guerriera”, affinchè torni presto alla sua vita buttandosi alle spalle tutto quell’orrore.

