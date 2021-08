“Mio fratello Giorgio questa mattina all’alba se ne è andato”. Lo ha annunciato Massimo Lopez sulla sua pagina Facebook. Giorgio, nato a Napoli nel 1947 aveva 74 anni. È stato la voce di molti grandi del cinema come Dustin Hoffmann e Danny De Vito, come doppiatore. Lascia due figli, Gabriele e Andrea, anche loro doppiatori.

“È andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, rimane e rimarrà per sempre. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio per fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre qui nel cuore”, ha continuato Massimo Lopez nel video con cui, tra le lacrime, ha dato il triste annuncio della scomparsa del fratello.

Non sono note le cause della sua morte. Qualche settimana fa l’artista in un post scriveva di essere affetto da varie “patologie” non meglio identificate. Era il 27 luglio e in quella occasione lamentava di non essere riuscito a farsi ancora il vaccino.

La sua era una voce inconfondibile. Col fratello Massimo aveva un rapporto stretto di complicità umana e professionale come dimostrano i tanti scatti condivisi sui social. Innata la stima di Massimo per il fratello Giorgio: “Giorgio – gli scriveva alcuni anni fa – fatti assegnare un film o una serie da doppiare, vorrei essere diretto da te! L’abbiamo fatto solo 2 volte ed è stato un trionfo di creatività”, mentre negli anni precedenti Giorgio era stato direttore di doppiaggio per alcuni lavori di Massimo con Tullio Solenghi e Anna Marchesini.

Laureato in Lettere all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1974, Giorgio Lopez si è poi diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”. Grande doppiatore, cominciò a doppiare Dustin Hoffmann in coppia con Ferruccio Amendola in Sleepers e Sesso & potere, ma ha prestato la sua voce anche ad attori come John Hurt, Ian Holm, Bob Hoskins, Pat Morita (nella celebre serie di Karate Kid) e Groucho Marx in molti ridoppiaggi. E’ stato molto attivo anche come regista teatrale.

Nel 2015 ha ricevuto il “Premio alla Carriera” al “Festival delle voci d’attore”. Nel suo baglio professionale anche un lavoro in tv: recitato in un episodio della serie TV Don Matteo nel ruolo del medico legale.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

