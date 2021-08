Avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni, ma un drammatico incidente se l’è portato via. Raffaele Campagna, carabiniere in servizio al Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Cremona, stava tornando a casa quando intorno alle 15.30 dell’11 agosto è morto durante un incidente stradale.

Raffaele Campagna era originario di Treviglio, lascia l’amata moglie e due figlie piccole. Tutto è successo mercoledì pomeriggio poco dopo le 15.30, sulla Strada provinciale 591 tra Ricengo e Camisano, in provincia di Cremona e a pochi chilometri dai confini bresciani e bergamaschi.

Il militare stava tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro in sella al suo scooter. in direzione di Romano per raggiungere Selva di Zandobbio, dove abitava, quando sarebbe stato travolto dalla Opel Agila guidata da una 22enne: la dinamica è ancora tutta da chiarire, così come eventuali responsabilità. Nell’impatto la moto è stata scaraventata contro il guard-rail, e il 39enne sbalzato e schiacciato. Le sue condizioni sono parse subito gravissime.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, subito arrivati sul posto. Campagna è stato rianimato e trasportato in elicottero a Pavia all’ospedale san Matteo dove è spirato poco dopo il suo arrivo. La sua situazione era troppo critica. Per la ragazza alla guida dell’Opel solo lievi contusioni. È stata ricoverata solo per accertamenti. Ora tocca alla Polstrada di Cremona di fare tutti i rilievi e verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

