Il gip di Roma ha disposto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, che il 14 giugno 2023 travolse un’auto a Casal Palocco uccidendo un bimbo di cinque anni.

Il processo allo youtuber Matteo Di Pietro

Il processo al ventenne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline, è stato fissato per il 27 febbraio 2024 davanti al giudice monocratico. Nei confronti dell’indagato i pm di pipiazzale Clodio contestano il reato di omicidio stradale aggravato e lesioni.

Abbreviato o patteggiamento per Matteo Di Pietro

Ora i difensori hanno 15 giorni per decidere un eventuale rito alternativo: abbreviato o patteggiamento. Nel capo di imputazione si afferma che Di Pietro “per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia” e “inosservanza delle norme sulla circolazione stradale” ha tenuto una “velocità eccessiva (di circa 120 Km/h) su via Di Macchia Saponara in rapporto al limite imposto (50 km/h) e comunque non adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada urbana percorsa”.

La dinamica dell’incidente di Matteo Di Pietro

Avvicinandosi a “una intersezione” l’imputato non è riuscito ad “arrestare tempestivamente il veicolo e andato a collidere, travolgendola, contro la parte laterale destra della Smart For Four che proveniva dal senso opposto di marcia e aveva intrapreso, quando la Lamborghini era a circa 90 metri di distanza, una svolta a sinistra su via Archelao di Mileto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo