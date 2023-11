L’India è sotto shock per quanto accaduto nello Stato dell’Uttarakhand, nel nord del Paese, dove 41 operai edili sono rimasti intrappolati in un tunnel stradale in costruzione. L’incidente è stato causato da una frana, con i lavoratori rimasti imbottigliati sotto la montagna. I soccorritori non sono ancora riusciti a creare una via d’uscita sicura, ma hanno comunque raggiunto una modalità efficace per garantire agli operai cibo e ossigeno: notizia di vitale importanza visto che l’incidente è avvenuto dieci giorni fa e sarebbe stato difficile – se non impossibile – sopravvivere per tutto l’arco di tempo. Mediante l’utilizzo di un megafono, un funzionario ha comunicato con loro: “Vi raggiungeremo presto, non preoccupatevi”.

La situazione – seppur angosciante – risulta comunque in controllo, ma si sbloccherà soltanto con la creazione di un varco. Intanto la stampa internazionale ha diffuso le prime immagini, ottenute direttamente dai soccorritori tramite una telecamera endoscopica in cui si vedono gli operai nel tunnel illuminato con luce artificiale.

Cibo e ossigeno sono forniti loro attraverso due tubi separati. Più difficile, al momento, la creazione del varco: molte difficoltà sono causate da detriti e problemi tecnici.

