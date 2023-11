Non si ferma la guerra in Medioriente. Il direttore dell’ospedale Shifa afferma: “Mancano energia, acqua e cibo, sembriamo una fossa comune”. Secondo Tel Aviv, Yahya Sinwar sarebbe una delle menti degli attacchi del 7 ottobre: “È il nuovo Bin Laden”. Nella Striscia sono entrati 10 camion di aiuti, uno dei quali trasportava circa 17mila litri di gasolio.

Ostaggi, Hamas chiede lo stop dei voli di droni su Gaza

Hamas ha chiesto a Israele di fermare i voli dei droni di sorveglianza su Gaza. La richiesta è stata avanzata nell’ambito delle trattative per la liberazione degli ostaggi. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali lo Stato ebraico sarebbe contrario alla richiesta: sospendere i controlli dei droni vorrebbe dire infatti perdere le tracce degli uomini di Hamas.

Israele fa sapere che non c’è alcun accordo sugli ostaggi

Netanyahu precisa che, nonostante si stia “facendo tutto il possibile per tenere i civili lontani dal pericolo” a Gaza, i tentativi di ridurre al minimo le vittime “non hanno avuto successo”. Recuperato intanto da Tel Aviv, vicino all’ospedale al Shifa a Gaza City, il corpo di Noa Marciano, la soldatessa 19enne presa in ostaggio da Hamas. L’Onu avverte che “la situazione a Gaza potrebbe peggiorare: se non agiamo subito, il conflitto rischia di allargarsi”.

Trovata infrastruttura sotterranea sotto l’ospedale al-Shifa

Il portavoce delle forze di Difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che le truppe dello Stato ebraico hanno trovato “altre infrastrutture sotterranee” sotto l’ospedale di al-Shifa a Gaza City. I militari “continuano a indagare” sui pozzi dei tunnel rinvenuti sotto terra.

Biden discute con emiro Qatar del “rilascio di tutti ostaggi”

Il presidente americano Joe Biden ha discusso oggi con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, della “necessità urgente che tutti gli ostaggi detenuti da Hamas siano rilasciati senza ulteriori indugi”.

Questo è quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca, secondo cui Biden e Al-Thani hanno anche discusso “degli sforzi in corso per aumentare il flusso degli aiuti umanitari urgentemente necessari a Gaza e della decisione di Israele di riprendere le consegne di carburante per gli aiuti salvavita”.

