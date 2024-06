Oggi parliamo di noi. Non perché il soggetto sia interessante (non lo è). Ma perché serve a parlare di ben altro, che invece è interessante e preoccupante. Avete presente “X”? Prima si chiamava Twitter. È un cosiddetto “social”, molto usato anche dalle agenzie di stampa e dai giornali che – per quel tramite – diffondono notizie e articoli. Una caratteristica di quella piattaforma è che offre spazio a una sotto-comunità di utenti abilitata a fare le pulci a pubblicazioni giudicate a vario titolo scorrette: fake news, in buona sostanza. Ricevuto un certo numero di segnalazioni, che il sistema giudica quantitativamente e qualitativamente sufficienti, la piattaforma pubblica la “nota della collettività”, cioè l’indicazione che una certa pubblicazione è controversa.

Bene, l’altro giorno il Riformista ha pubblicato su “X” un articolo dell’autore di questa rubrica, articolo dedicato a snocciolare i dati sugli ingressi degli aiuti umanitari a Gaza nei giorni in cui alcuni militanti anti-israeliani, ripetitori della propaganda filoterrorista, denunciavano che “l’offensiva militare di Israele a Rafah ha paralizzato la consegna degli aiuti umanitari”. Era ben possibile che i numeri da noi forniti fossero inesatti, o persino falsi.

E che, dunque, non fosse vero che nel giro di 48 ore entravano a Gaza 800 tir di aiuti umanitari e, in un giorno, 5 cisterne di carburante. Ci saremmo compiaciuti di istanze di correzione che avessero documentato l’inaderenza di quei dati. Invece quell’articolo, “postato” su X, è stato destinatario di un tentativo (non riuscito) di boicottaggio in base a una motivazione lievemente diversa, diciamo così. E cioè il fatto che chi l’ha scritto (lo stesso che scrive queste righe) sarebbe “un estremista sionista con tendenze sadiche e nazistoidi”. Come dicevamo, la cosa è interessante e preoccupante a prescindere dalla circostanza – trascurabile – che essa occasionalmente riguarda noi.

Tu non puoi dire, né denunciare, che i civili palestinesi sono sottoposti a terribili privazioni a causa dell’azione militare e a causa di chi li usa come sacchi di sabbia: devi dire, verosimilmente contro il vero, che Israele sta perpetrando un genocidio e devi dire, certamente contro il vero, che ha “paralizzato la consegna degli aiuti”. Altrimenti sei un estremista eccetera eccetera. Non puoi menzionare i numeri di quegli aiuti, nemmeno aggiungendo che certamente non fanno il benessere di quella gente: devi dire che quegli aiuti non ci sono. Altrimenti hai tendenze sadiche eccetera eccetera. Se si trattasse di uno sperduto episodio telematico non sarebbe nulla: si tratta invece del livello generale del dibattito da otto mesi a questa parte.

