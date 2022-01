“La Campania per ora resta in zona bianca. È un risultato straordinario”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social annuncia che non saranno previsti passaggi di colore, come per altre regioni, dalla prossima settimana. Ma avverte: “Abbiamo un indice Rt dell’1,6%. Siamo la regione più a rischio. Per adesso reggiamo, ma siamo fortemente a rischio”.

Durante la diretta il governatore ha annunciato anche la sua decisione di tenere chiuse le scuole medie e elementari fino alla fine di gennaio. Ha polemizzato contro le scelte del governo prese a suo parere in maniera tardiva e inefficace. “Devo constatare con grande amarezza che l’Italia ha perduto tre mesi di tempo senza fare niente – ha detto – Abbiamo bruciato una condizione di relativo vantaggio rispetto agli altri paesi europei. Ci siamo autoesaltati e autoconsolati. Abbiamo perso mesi preziosi senza prendere decisioni serie ed efficace. Stiamo prendendo in giro l’Italia. Il livello di demenzialità va ogni immaginazione”.

Durissimo l’affondo sul tema dei farmaci antivirali recentemente approvati dall’Aifa. “Sapete che ho parlato ad aprile dello scorso anno in polemica con il commissario covid di mercato nero dei vaccini, perché quella era la realtà. La Campania per mesi è stata la regione che ha ricevuto meno vaccini di tutte le regioni in proporzione alla popolazione. Ho la sensazione che adesso cominciamo a fare il mercato nero dei farmaci antivirali, che sono preziosi per decongestionare gli ospedali e curare a casa pazienti con sintomi non gravi”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la consueta diretta Facebook del venerdì.

“Alla Campania – dice De Luca – sono arrivati 400 colli dei farmaci antivirali, all’Emilia 840 con un milione e 300mila abitanti in meno della Campania. Al Lazio, stessa popolazione della Campania 1680 colli, più del triplo della Campania, stessa cosa per la Liguria, la Lombardia ha avuto 1080 colli adeguati alla popolazione, Toscana 1440, Veneto 2160.Lo dico chiaro se continua questa storia – rimarca il presidente De Luca – ci rivolgeremo alla magistratura penale, siamo di fronte ad abusi. È vergognoso quello che si sta facendo per i farmaci antivirali. Invito il ministero della Salute e il commissario e il governo a distribuire i farmaci in proporzione alla popolazione delle regioni” conclude.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

