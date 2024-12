Una canzone che ripercorre tutto il 2024 in meno di due minuti. A cantarla, accompagnato con la chitarra, come abitudine da qualche anno, è lo showman, cantante, autore, presentatore ed ex docente di matematiche Lorenzo Baglioni, popolare per i suoi video ironici sui social e autore del testo assieme a suo fratello Michele. Un viaggio lungo tutti i fatti più curiosi e degni di nota degli ultimi dodici mesi, i momenti più significativi dell’anno appena passato, che spazia dai continui conflitti e dalle elezioni negli Stati Uniti fino alle Olimpiadi e alle gaffe di personaggi pubblici, passando per fatti di cronaca, vicende giudiziarie e persino gossip, per chiudere con una battuta a sfondo calcistico. Di seguito il video e il testo del brano per celebrare l’ultimo giorno dell’anno con la melodia di uno stornello fiorentino.

Tutto il 2024 in una canzone (in meno di 2:00) – Testo di Lorenzo e Michele Baglioni

A Gennaio col pandoro esageriamo, per esempio, cosa buffa

La Ferragni ha preso un chilo e un’indagine per truffa

Questo è un anno bisestile e il giorno in più se sei in divisa

Puoi usarlo per picchiare gli studenti in piazza a Pisa

A Sanremo si riflette e perché no, ci si commuove, finalmente una tv di qualità

Sì, Allevi, i migranti, la Bertè, ma soprattutto John Travolta che fa il ballo del qua qua.

A Marzo Putin è rieletto per la Russia è un tempo cupo

Eh, vabbè ma questo è niente a Mosca arriva il tour di Pupo

Amadeus lascia la RAI: “che emozione in questo addio”

10 milioni in quattro anni mi emozionerei anch’io

A Porta a Porta per parlare dell’aborto hanno invitato solo uomini e non mi stupirei mica

Eh, nella prossima puntata con Malgioglio, Platinette e Signorini per discutere di fi…

“Che frociaggine qua in chiesa” dice il Papa contro i gay

Poi però per penitenza dice 3 YMCA

La guerra in Ucraina si combatte da due anni

Ma la guerra che ci strazia è tra Fedez e Ferragni

A giugno super Biden nel dibattito TV i democratici entusiasti quella sera

Eh, il successo è evidente in due ore non si è mai addormentato e non ha perso la dentiera

Intitolato l’aeroporto a Berlusconi e qua mi inchino

Ma ora manca intitolare il Duty free a Piero Fassino

La reunion degli Oasis ma che duri sembra strano

Credo più nella reunion fra la Boccia e Sangiuliano

Agli europei la vittoria della Spagna e noi comunque siamo fieri di essere italiani

Eh, ci consoliamo pensando all’Inghilterra, due finali e anche oggi it’s coming home domani

La scultura a Pulcinella e tra la gente c’è imbarazzo imbarazzo

E c’è chi dice che gli artisti non sanno fare un ca…

Sinner vince tutto, gioca un anno da marziano

E ora il via all’ultima impresa: imparare l’italiano

Olimpiadi c’è l’ok per fare il triathlon nella Senna prima volta che nel caso uno perda

Eh, l’amaro in bocca non è per la sconfitta ma per l’acqua di sto fiume che si sa è pieno di me..

Vince Trump un’altra volta e l’America è un po’ tipo

Quando sei tutto ubriaco e scrivi all’ex che t’ha tradito

Situazione delicata qua fra gli arabi e gli ebrei

Quasi peggio di Mammucari quando gli dai del lei

I Jalisse si ripresentano a Sanremo ma di nuovo Carlo Conti manda tutto quanto in vacca

Eh, e domani sera è l’ultimo dell’anno e io sto a casa sul divano come il povero Scamacca!

