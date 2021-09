Più di mille persone arrivate con il passaparola sui social network. E una notte che “sembrava Capodanno” con fiumi di alcol, giovani e giovanissimi a bere, ambulanze allertate e che a fatica sono riuscire a procedere per portare soccorsi, presunte molestie, risse e anche furti. La tradizionale festa a cielo aperto davanti al liceo scientifico Leonardo a Milano, in via Corridoni, si è trasformata in una notte di panico.

Una festa non autorizzata – quella nella notte tra sabato e domenica – nessun controllo, addio Green Pass e mascherine. Insomma accortezze anti-covid totalmente saltate. Disordini e violenze anche gravi, qualora dovessero essere confermati. Sono arrivati studenti di tutte le età e di diversi Istituti in via Corridoni. Il Corriere della Sera scrive oltre mille persone, Milano Today circa duemila. Tanti sono arrivati già forniti di alcol, sul posto erano stati perfino allestiti dei banchetti. Alcuni residenti sui social hanno lamentato lo scarso e tardivo intervento delle forze dell’ordine.

Secondo alcuni testimoni le forze dell’ordine avrebbero potuto fare poco di più, viste le condizioni e il numero di ragazzi su di giri. Il caos sarebbe finito quasi all’alba. Ore di musica, disordini, caos, qualche sassaiola, furti, perfino macchine dei residenti danneggiate forse solo per divertimento. Si legge sui social anche di un pestaggio che però non è stato denunciato. Per due ragazze che avevano esagerato con gli alcoli, tra i 14 e i 16 anni, è stato necessario chiamare l’ambulanza che a fatica si è fatta strada tra la folla. Una delle due era anche caduta e aveva battuto la testa, l’altra ha rifiutato il trasporto ed è stata accompagnata a casa dal padre.

A scrivere un pezzo lungo e dettagliato sulla notte di disordine del “Leo Fest” in via Corridoni Il Corriere di Milano. La prima chiamata al 118 alle 22:18. La centrale Areu sarebbe stata sommersa di chiamate. Una ragazza sarebbe stata molestata da un ragazzo perché incosciente a causa dell’alcol. Un amico si sarebbe accorto di quello che stava succedendo e sarebbe partita una colluttazione. Diversi i furti segnalati in quelle ore di caos. Risse, diverse, con la Polizia che ha provato a gestire la situazione fuori controllo. “Sembrava Capodanno”, il riassunto delle forze dell’ordine.

Per Eduscopio.it il Leonardo da Vinci è risultato nel 2020 il miglior liceo scientifico di Milano.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano