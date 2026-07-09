Esistono aziende che inseguono la crescita, aziende che inseguono il fatturato, aziende che inseguono la narrativa del momento. Poi esistono quelle che hanno compreso un principio molto più sofisticato, e decisamente meno fotografabile: la creazione di valore dipende dalla qualità con cui si alloca il capitale, molto prima che dalla quantità con cui lo si raccoglie. È il caso di Bending Spoons. Nel giro di pochi anni, la società milanese ha costruito una piattaforma capace di trasformare attività digitali mature in generatori di cassa, applicando un modello che ricorda molto più un conglomerato di allocazione del capitale che una tradizionale software house. Evernote, Meetup, WeTransfer, Brightcove, Vimeo, AOL, Eventbrite: l’operazione finanziaria precede quella industriale, l’analisi del rendimento atteso anticipa lo sviluppo del prodotto, il ritorno sul capitale investito diventa il vero linguaggio dell’impresa.

Il fatturato di Bending Spoons

I numeri, del resto, parlano una lingua che non richiede interpreti. Tra il 2023 e il 2025 i ricavi sono passati da 387 milioni a 1,31 miliardi di dollari, con un tasso annuo composto di crescita dell’84%; nel primo trimestre del 2026 il fatturato ha raggiunto 601,3 milioni di dollari, in aumento di oltre il 130% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, accompagnato da un ritorno all’utile netto di 27,5 milioni.

Le azioni di Bending Spoons

In finanza esiste una domanda tanto semplice quanto spietata. Quanto valore aggiunge ogni unità di capitale umano? In questo caso la risposta emerge direttamente dal conto economico. L’IPO sul Nasdaq del primo luglio 2026, con azioni prezzate a 29 dollari, ha rappresentato la naturale conseguenza di questa traiettoria. Un collocamento da ben 1,68 miliardi di dollari, una valorizzazione iniziale superiore ai 18 miliardi (salita a oltre 25 miliardi dopo il debutto in Borsa) e un mercato disposto a riconoscere un premio significativo a un modello fondato su acquisizioni permanenti, reinvestimento dei flussi di cassa e disciplina nell’allocazione del capitale. La Borsa, quando assegna multipli di questa natura, acquista soprattutto credibilità manageriale.

Cento milionari dopo la quotazione di Bending Spoons

La quotazione di Bending Spoons ha creato oltre un centinaio di milionari, in larga parte under 30. Non rappresenta soltanto un successo finanziario, ma la dimostrazione che in Italia è ancora possibile costruire ricchezza attraverso competenza, tecnologia e visione imprenditoriale. Ma se i riflettori restano puntati quasi esclusivamente sul rumore, difficilmente qualcuno sceglierà di dedicare la propria vita alla “creazione di valore”. I mercati hanno già espresso il loro verdetto, attribuendo a Bending Spoons decine di miliardi di dollari di valore. Il dibattito pubblico, invece, sembra non essersi nemmeno accorto che questa storia esista. E questo è un problema. Forse è proprio questa la distanza più preoccupante: quella tra ciò che crea valore per un Paese e ciò che un Paese sceglie di raccontare.

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Damiano Perrons