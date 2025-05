La pace turca. Torna l’Ora del Riformista con un dibattito dedicato all’incontro, per ora al buio, a Istanbul dove potrebbero vedersi faccia a faccia per la prima volta Putin e Zelensky alla presenza di Trump ed Erdogan. Alla vigilia dell’incontro non c’è ancora nessuna conferma ufficiale sulla partecipazione del presidente russo.

Al panel, moderato dal giornalista Antonio Picasso, partecipano Katya Nesterenko, giornalista e conduttrice ucraina “1+1 media”; Marta Ottaviani, giornalista di Avvenire, fresca di pubblicazione di un libro dal titolo quanto mai evocativo “Istanbul, cronache graffianti dalla città degli imperatori”, per Paesi Edizioni; Aldo Torchiaro, giornalista de Il Riformista; Arturo Varvelli, politologo, direttore della divisione italiana dello European Council on Foreign Relations; Anna Zafesova, giornalista per La Stampa, ma come anche preferisce lei definirsi “sovietologa”, anche lei in libreria, giusto da ieri, con “Russia, l’impero che non sa morire” (Rizzoli).

La diretta a partire dalle 15

L’Ora del Riformista – La pace turca https://t.co/3CbmbUFxpO — Il Riformista (@ilriformista) May 14, 2025

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo