Il libro di memorie, l’autobiografia vera, che il principe Harry ha deciso di raccogliere nel volume dal titolo “Spare” provocherà le ire di Re Carlo? Nessuna indiscrezione è trapelata dalla presentazione del titolo di quello che è certamente destinato a diventare un best seller per la curiosità di tanti che non vedono l’ora di curiosare nella vita del principe secondogenito, quinto nella successione al trono dopo il fratello William e i suoi tre figli. Edito da Penguin Random House, editore americano e inglese, promette rivelazioni scottanti già dal titolo. “Spare” in inglese significa “di scorta” e si riferisce al motto sula famiglia reale secondo cui una monarchia deve avere “an heir and a spare”, un erede al trono e un pezzo di ricambio. In copertina il primo piano di William, è lui il “pezzo di ricambio” della monarchia?

Il libro sarà pubblicato il 10 gennaio in 16 lingue. In Italia sarà edito da Mondadori con il titolo “Spare – Il minore”. L’Editore ha detto in un comunicato che nel libro, tra le altre cose, ci sarà la verità di Harry sulla sua decisione di lasciare la Royal Family e trasferirsi negli Usa con la moglie, Meghan Markle e i due figli, Archie e Lilibet. Harry ha iniziato a scrivere il libro molto tempo fa, ben prima che la nonna, la regina Elisabetta, morisse e il padre diventasse re. E la stampa inglese già si aspetta che possa contenere provocazioni e che possa scatenare la bufera. Proprio come è già successo con l’intervista a Oprah Winfrey, quando Harry e Meghan accusarono la famiglia reale di razzismo e bullismo nei loro confronti. Il libro in uscita allargherà la frattura o riavvicinerà la famiglia reale?

“Mentre la principessa Diana veniva sepolta, miliardi di persone si domandavano che cosa stessero pensando e provando i suoi due figli e come si sarebbero sviluppate le loro vite – ha detto l’editore – Questa è la storia che Harry finalmente racconta. Il libro porta immediatamente i lettori a una delle immagini indelebili del ventesimo secolo: due ragazzi, due principi, che camminano dietro la bara della propria madre, mentre il mondo guarda con dolore ed orrore”.

Secondo quanto riportato da Repubblica, parte dell’incasso della vendita del libro sarà devoluta da Harry in beneficenza. Un milione e mezzo di dollari andranno all’associazione di carità africana Sentebale, di cui Harry è co-fondatore, che aiuta bambini e adolescenti in Botswana e Lesotho; e una da 300 mila dollari a WellChild, un’associazione di carità inglese che si occupa di bambini con gravi problemi di salute.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

