Ricoverato in ospedale, anzi no, in realtà già dimesso. È il balletto di dichiarazioni e indiscrezioni riguardanti Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo impegnato da oggi a Bali, in Indonesia, per il G20. Il rappresentante di Vladimir Putin nella riunione dei “grandi della Terra” è stato al centro di un giallo internazionale riguardante le sue condizioni di salute.

Secondo le autorità indonesiane citate dai media occidentali, il responsabile della politica estera del Cremlino era stato ricoverato in ospedale al suo sbarco nel Paese dalla Russia, a causa di un problema di salute insorto subito dopo il suo arrivo.

Tre persone, funzionari del governo e medici indonesiani, che hanno rifiutato di essere identificate in quanto non autorizzate a discutere la questione pubblicamente, hanno detto all’Associated Press che Lavrov era stato ricoverato per un problema cardiaco all’ospedale Sanglah, patologia di cui notoriamente soffre.

Immediata la smentita a Mosca. “Sergey Viktorovich e io stiamo leggendo notizie in Indonesia e non possiamo credere ai nostri occhi: si scopre che è stato ricoverato in ospedale. Questa, ovviamente, è la top della fake news”, ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Zakharova ha anche pubblicato un video di Lavrov in albergo, anche se non è chiaro quando sia stato girato il filmato che vede protagonista il ministro degli Esteri russo: il ministro appare sulla terrazza della sua stanza a Bali in maglietta e bermuda.

UPDATE: Maria Zakharova, an assistant to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, has posted this video to refute claims that the official has been hospitalized in Indonesia. Not clear when this video was filmed, though. pic.twitter.com/SFXlW4TmTp — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) November 14, 2022

Che un problema di salute vi sia stato però lo conferma anche il governatore di Bali, che ha confermato come il fedelissimo di Vladimir Putin sia stato in ospedale “per un check-up”.

