Le notizie pubblicate da Il Riformista e il video ad esse collegato, invero diffuso sulla rete da diversi anni, si riferiscono a fatti del 2014, già sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria, la quale ha ritenuto la condotta del dott. Sigfrido Ranucci del tutto legittima. Il Tribunale di Verona, infatti, con sentenza n.2086/2019, ha affermato che “Il Ranucci, al solo fine di ottenere materiale utile per l’inchiesta, si fingeva disponibile a pagare detta cifra con denaro della RAI ricorrendo a documentazione fiscale di comodo”. La vicenda è stata anche analizzata dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 1 aprile 2015.

Il video diffuso sul sito web de Il Riformista in data 11/2/2022costituisce un estratto di un più ampio colloquio, il cui contenuto può essere correttamente interpretato solo nel contesto del video mandato in onda nel servizio di inchiesta “L’Arena” della puntata di Report del 7/4/2014 ed accessibile dal link https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Larena-a01f73a7-b20f-4909-a6c4. Dalle registrazioni diffuse non emerge alcuna condotta illecita da parte del Dott.Ranucci, il quale stava regolarmente svolgendo la propria attività giornalistica di inchiesta. E dunque non si può in nessun modo parlare di un “metodo Report” o “metodo Ranucci” o di alcun altro metodo illegale ricollegabile al dott.Ranucci e/o alla trasmissione e/o alla Rai”.

Avv. Alessio La Pegna

© Riproduzione riservata

Redazione