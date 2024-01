Quando è troppo è troppo. Deve aver pensato così Elly Schlein, dopo l’ennesima provocazione del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte diretta proprio al Partito Democratico. Le elezioni regionali si avvicinando, ma tra i due principali partiti di opposizione si alternano momenti di cordialità assoluta e episodi di scontro vero e proprio. Ora sembra sia calato il gelo. Non hanno aiutato le frecciate di Conte al Pd durante la presentazione del libro di Roberto Speranza.

Le frecciate di Giuseppe Conte alla presentazione del libro di Speranza

Nella giornata di ieri, Giuseppe Conte – in occasione della presentazione del libro dell’ex ministro Speranza a Montecitorio – aveva attaccato il Pd: “Mi si rizzano i capelli sulla testa nel vedere un Pd bellicista“. Il leader pentastellato aveva anche fatto riferimento alla posizione dei dem sugli inceneritori. Conte aveva scoperto le carte: “La nostra responsabilità deve essere costruire un progetto di governo per reale affinità di temi e programmi. Se non abbiamo una visione comune in politica estera è meglio che ci provochiamo adesso. Se sulla transizione ecologica dobbiamo affinare alcuni capisaldi è adesso”.

La reazione di Elly Schlein

Attacchi che avevano fatto scattare alcuni ambienti del Pd, con l’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini in testa. Malumori già emersi dopo la vaghezza di Conte a Che Tempo Che Fa nello scegliere tra Joe Biden e Donald Trump, incalzato da Fabio Fazio. Ma oggi è arrivata anche la reazione di Schlein, dopo ore di silenzio, parlando con i giornalisti alla Camera: “Troppo spesso leggo di litigi tra Pd e M5s, per litigare bisogna essere in due. Mai ho lanciato una polemica strumentale verso un’altra forza di opposizione. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd invece del governo sta sbagliando strada”. “Credo che la gente si renda conto di chi lavora alla costruzione di una alternativa urgente alla destra, dare l’idea che non ci possa essere un’alternativa è un favore a Meloni. Non siamo disponibili a accettare costanti mistificazioni e attacchi che mirano al bersaglio sbagliato”, ha aggiunto la segretaria del Pd.

“Come io risponderò ai miei elettori loro risponderanno ai loro elettori. Io continuerà a lavorare ogni giorno per esaltare le questioni su cui siamo certi di poter lavorare con altre opposizioni” ha detto Schlein in Transatlantico, rispondendo a chi le faceva notare gli attacchi di Conte.

