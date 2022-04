Una lite feroce con il marito durante il loro viaggio di nozze l’aveva scossa a tal punto da pensare a un gesto estremo. Così la neosposa nel cuore della notte si è recata sul ciglio di un burrone, un luogo sull’orlo della gravina a Matera, tristemente noto per i suicidi. È lì che l’hanno trovata gli agenti di una volante che pattugliava per i controlli notturni. Il loro intervento è stato provvidenziale: l’hanno salvata giusto prima che potesse fare l’ultimo irrevocabile passo.

Tutto è successo a Matera dove la sposa con il marito erano andati in viaggio di nozze. Poi qualcosa è andato storto: una lite furiosa ha interrotto quei giorni di felicità matrimoniale. Così nel cuore della notte la donna si è allontanata dal marito ed è andata in quel luogo dove la gravina si fa più profonda in piazza San Pietro Caveoso, nel centro antico dei Sassi. Ha iniziato a sporgersi oltre il parapetto in ferro dell’affaccio sulla gravina, e guardava verso il basso.

In quel momento gli agenti della polizia di Matera stavano transitando in via Madonna delle Virtù quando hanno notato la situazione di pericolo e in brevissimo tempo sono arrivati sul posto, con lo scopo di prevenire una possibile situazione di suicidio anche perché in passato nello stesso punto sono avvenuti tragici episodi.

Giunti sul posto, gli agenti hanno allontanato la donna dalla balaustra. Hanno quindi accertato che si trattava di una giovane donna in viaggio di nozze a Matera, un po’ agitata per aver appena litigato con il suo sposo. La donna, dopo essere stata riportata alla calma e aver preso coscienza della gravità della situazione, ritenuta dagli agenti di estremo pericolo, ha ringraziato la volante per averle salvato la vita.

