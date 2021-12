Tornavano a casa dopo una festa di laurea quando l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un albero, accartocciandosi. Roma piange Lorena e Antonella Flores Chevez, due sorelle di 19 e 23 anni, morto in seguito all’incidente avvenuto poco prima dell’alba in via Cilicia, nel quartiere San Giovanni. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per le due giovani donne non c’era nulla da fare, erano già mote.

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, l’auto sarebbe uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Non sono coinvolti altri veicoli. L’incidente è dovuto probabilmente a una distrazione della conducente (probabilmente un colpo di sonno) o alla velocità sostenuta con la quale la vettura procedeva. Ipotesi quest’ultima principalmente battuta se sei considera il forte impatto che ha completamente distrutto il veicolo. Alla guida secondo quanto accertato dai caschi bianchi c’era Antonella, la più grande delle due figlie del giornalista sudamericano Luis Flores.

Le due sorelle erano uscite per andare a una festa di laurea di un’amica in un locale del quartiere Ostiense, una delle zone della movida romana. Una serata come tante. Sui social le parole del padre giornalista: “La famiglia Flores-Chevez è in lutto, hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores Chevez. Riposino in pace… le mie figlie divine“. Dolore e sgomento nel quartiere dove le due ragazze vivevano. Tantissimi i messaggi di vicinanza e le condoglianze alla famiglia che si stanno susseguendo in queste ore sui social.

