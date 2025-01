Lunedì 6 gennaio, alle 20:35 su Rai 1, torna appuntamento con l’estrazione finale della Lotteria Italia, l’evento più attesa della serata dell’Epifania. La proclamazione dei biglietti vincenti avverrà nel corso della trasmissione speciale “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino, in diretta dal Teatro delle Vittorie. In palio, il primo premio da ben 5 milioni di euro.

Affari Tuoi Lotteria Italia, gli ospiti

La serata prenderà il via con una classica partita del celebre game show, giocata da un concorrente scelto a rappresentare una delle regioni italiane estratte a sorte. A seguire, un gioco speciale legato alla Lotteria vedrà protagonisti numerosi ospiti vip, tra cui volti noti del cinema e della televisione. Gli ospiti si cimenteranno in domande sulle regioni italiane, e la loro performance contribuirà a determinare il valore dei cinque premi di prima categoria, incluso quello più ambito. Tra i protagonisti della serata ci saranno: Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

Lotteria Italia, le vendite record

Quest’anno, la Lotteria Italia ha registrato un notevole incremento nelle vendite, con 8,6 milioni di biglietti acquistati, segnando un aumento del 28% rispetto ai 6,7 milioni dell’anno scorso.

Lotteria Italia, come verificare il biglietto vincente

Sono numerosi i premi in denaro messi in palio da Lotteria Italia, ma soltanto i principali verranno annunciati durante la trasmissione Affari Tuoi. Per verificare se il proprio biglietto è vincente, è possibile consultare il Sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che pubblicherà l’elenco completo dei biglietti vincenti, sull’ App My Lotteries, che consente di scansionare il codice QR del biglietto per un controllo immediato.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti

Il codice dei principali biglietti vincenti della Lotteria Italia verranno pubblicati su questa pagina non appena resi noti.

Lotteria Italia, come riscuotere i premi

I vincitori avranno 180 giorni di tempo, dalla pubblicazione del bollettino ufficiale, per richiedere i premi. Per riscuoterli, è necessario presentare il biglietto originale presso gli sportelli della Banca d’Italia, gli uffici postali abilitati o le sedi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I pagamenti possono essere effettuati tramite assegno circolare, bonifico bancario o in contanti (per importi inferiori a 3.000 euro).

