È stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, il biglietto da 5 milioni di euro della LOTTERIA Italia. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. L’elenco di tutti i 280 biglietti vincenti della LOTTERIA Italia 2024 sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotteria Italia tutti i biglietti vincenti per il 2025

Biglietti prima categoria

1° Premio euro 5.000.000 – T173756 venduto a Somaglia (Lodi) 2° Premio euro 2.500.000 – T378442 venduto a Pesaro 3° Premio euro 2.000.000 – G330068 venduto a Palermo 4° Premio euro 1.500.000 – G173817 venduto a Torino 5° Premio euro 1.000.000 – S185025 venduto a Dolo (Venezia) Biglietti vincenti Seconda categoria, premio 100mila euro – S 030585 Distributore locale Montenero di Bisaccia (CB) – C 439458 Avellino (AV) – M 217442 Massafra (TA) – D 138065 Foligno (PG) – M 442388 Belluno (BL) – Q 330398 Foggia (FG)- L 320913 Ispica (RG)- D 052288 Distributore locale Greve in Chianti (FI)- I 265285 Roma (RM)- B 431066 Spinea (VE)- B 475642 Omegna (VB) – I 479949 Montepulciano (SI) – I 336915 Ivrea (TO) – E 322777 Borgosesia (VC)- I 336889 Valmadrera (LC) – Q 311109 Vidigulfo (PV) – O 115657 Cervia (RA) – I 459455 Sorrento (NA)- N 336716 Rapolano Terme (SI) – B 357353 Milano (MI) – F 174624 Solarolo (BO) – M 051648 Distributore locale Bisceglie (BT) – I 319235 Roma (RM) – D 381854 Lastra a Signa (FI) I 050919 Distributore locale Ciampino (RM)

Biglietti vincenti Terza categoria,

premio 50mila euro – A 151684 Distributore locale Sesto Fiorentino (FI) – C 044674 Distributore locale Frosinone (FR) – T 196683 Milano (MI) – D 474835 Catania (CT) – AA 244340 Rivenditore online – P 166756 Cigognola (PV) – S 224728 Milano (MI) – R 480926 Monteroni D’Arbia (SI) – S 182139 Monfalcone (GO) – T 150085 Orta di Atella (CE) – D 119183 Bologna (BO) – A 467555 Modena (MO) – L 086138 Distributore locale Roma (RM) – R 225972 Arezzo (AR) – M 114512 Settimo Torinese (TO) – E 416029 Milano (MI) – A 130487 Distributore locale Orvieto (TR) – L 012086 Distributore locale Lacchiarella (MI) – M 325035 Terlizzi (BA) – G 115853 Roma (RM) – B 044418 Distributore locale Berceto (PR) – D 400957 Gallicano nel Lazio (RM) – L 317618 Rimini (RN) – S 168154 Napoli (NA) – N 107783 Bentivoglio (BO) – T 111407 Giussano (MB) – M 331007 Palermo (PA) – O 204982 Mantova (MN) – M 334431 Casalecchio di Reno (BO) – AA 332493 Rivenditore online – R 396533 Lonato del Garda (BS) – I 309460 Milano (MI) – B 489578 Lecco (LC) – Q 144614 Osio Sopra (BG) – C 429417 Quarto (NA) – I 045735 Oderzo (TV) – F 422767 Firenze (FI) – A 153253 Distributore locale Acquaviva delle Fonti (BA) – L 428347 Villafranca Tirrena (ME) – E 032176 Distributore locale Andria (BT) – M 325384 Scafati (SA) – E 290218 Imola (BO) – M 308922 Perugia (PG) – S 216034 Anagni (FR) – N 221932 San Giorgio a Cremano (NA) – D 192247 Barile (PZ) – T 151126 Millesimo (SV) – C 375767 Pompei (NA) – P 319570 Mori (TN) – A 472983 Fucecchio (FI)

Biglietti vincenti Quarta categoria

premio 20mila euro – P 393145 Corigliano Rossano (CS) – B 341438 Genova (GE) – R 385148 Pietravairano (CE) – N 467188 Genova (GE) – D 206837 Soave (VR) – T 064967 Pieve Santo Stefano (AR) – Q 300683 Torre del Greco (NA) – B 023643 Distributore locale Vecchiano (PI) – N 352312 Roma (RM) – A 225423 Sassari (SS) – I 007690 Distributore locale Roma (RM) – C 120643 Crispano (NA) – F 105193 Allumiere (RM) – I 117108 Galatina (LE) – B 429461 Firenze (FI) – T 194134 Civitella D’Agliano (VT) – A 187499 Distributore locale Tortoreto (TE) – I 424436 Sesto San Giovanni (MI) – N 164641 Varedo (MB) – T 478774 Torino (TO) – M 355049 Torino (TO) – L 439043 Riccione (RN) – G 178758 Bastia Umbra (PG) – I 163257 Orvieto (TR) – E 444488 Acquaviva delle Fonti (BA) – T 221203 Desio (MB) – M 222526 Ferrara (FE) – S 456187 Vasto (CH) – O 039680 Distributore locale Roma (RM) – G 042116 Catania (CT) – A 205419 Teano (CE) – D 459766 Milano (MI) – Q 017327 Distributore locale Fabro (TR) – B 028105 Distributore locale Polignano a Mare (BA) – F 171310 Novara (NO) – R 427000 Valmontone (RM) – Q 304862 Roma (RM) – E 176146 Vibo Valentia (VV) – O 404522 Palestrina (RM) – R 213333 Oderzo (TV) – I 114969 Scisciano (NA) – F 145263 Nocera Umbra (PG) – N 380966 Bologna (BO) – C 159069 Rimini (RN) – AA 146053 Rivenditore online – E 274925 Campiglia Marittima (LI) – G 201898 Terni (TR) – G 282916 Siracusa (SR) – I 264286 Lavello (PZ) – O 460171 Ciriè (TO) – T 150563 Taormina (ME) – T 218243 Castione Andevenno (SO) – S 346327 Cesenatico (FC) – P 191303 Sala Consilina (SA) – L 244752 Campi Bisenzio (FI) – P 279098 Merano (BZ) – E 473454 Numana (AN) – I 394717 Cormano (MI) – 464891 Castelforte (LT) R 124888 Milazzo (ME) – T 336904 Guidonia Montecelio (RM) – R 211535 Roma (RM) – D 223036 Roma (RM) – O 244511 Civitavecchia (RM) – U 195814 Bagnolo Cremasco (CR) – D 011121 Distributore Locale Roma (RM) – R 376119 Milano (MI) – P 203433 Massa (MS) – C 121414 Piombino (LI) – R 012826 Distributore locale Roma – R 296645 San Vittore Olona (MI) – T 293112 Milano (MI) – P 029328 Distributore locale Astelnuovo Scrivia (AL) – Q 290327 Cesena (FC) – I 408441 Dolo (VE) – M 288367 Catania (CT) – C 457303 Roma (RM) – B 015936 Distributore locale Roma (RM) – O 334326 Comacchio (FE) – A 099000 Altofonte (PA) – Q 268826 Simaxis (OR) – I 159032 Anagni (FR) – O 325399 Giove (TR) – A 175078 Distributore locale Misano Adriatico (RN) – R 371110 Oleggio (NO) – G 135911 Milano (MI) – A 107166 Distributore locale Santarcangelo di Romagna (RN) – Q 491433 Palermo (PA) – L 245768 Vigevano (PV) – D 451539 Barletta (BT) – D 447435 Zola Predosa (BO) – O 091106 Distributore locale Legnano (MI) – N 151682 Affi (VR) – M 246170 Castrocielo (FR) – O 026883 Distributore locale Gonars (UD) – R 007176 Distributore locale Castel Ritaldi (PG) – A 236045 Villafranca di Verona (VR) – N 079072 Distributore locale Avellino (AV) – O 283380 Ponte nelle Alpi (BL) – A 252754 Milano (MI) – Q 401091 Lucca (LU) – O 389452 Botticino (BS) – B 416543 Barletta (BT) – I 072524 Genova (GE) – M 272767 Viterbo (VT) – O 443024 Padova (PD) – T 342085 Roma (RM) – S 292840 Viterbo (VT) – A 121181 Distributore locale Sesto Fiorentino (FI) – A 038275 Castiglione Olona (VA) – D 463722 Comacchio (FE) – P 450622 Modena (MO) – M 491435 Licata (AG) – Q 004168 Distributore locale San Giovanni Valdarno (AR) – AA 236741 Rivenditore online – C 423571 Casoria (NA) – E 320015 Anagni (FR) – L 297051 Levico Terme (TN) – G 029002 Distributore locale Roma (RM) – E 463331 Taranto (TA) – F 447517 Curti (CE) – A 367279 San Martino Siccomario (PV) – L 258958 Cigliano (VC)

A A032180 Rivenditore online – Q 410348 Alvito (FR) – R 035753 Segrate (MI) – I 485883 Venezia (VE) – O 423504 Cernusco sul Naviglio (MI) – S 293307 Fagagna (UD) – D 120946 Bari (BA) – L 176197 Roseto degli Abruzzi (TE) – B 331751 Torricella Verzate (PV) – F 220576 Genova (GE) – A 320999 San Salvatore di Fitalia (ME) – B 212865 ROMA (RM) – U 001334 Distributore locale Roma (RM) – P 185330 Civitella in Val di Chiana (AR) – L 278239 Lucignano (AR) – B 388039 Calvi dell Umbria (TR) – G 348990 Terni (TR) – G 284386 Gubbio (PG) – G 151078 Rondissone (TO) – P 417991 San Zenone al Lambro (MI) – N 311733 Fara in Sabina (RI) – S 375763 Roma (RM) – O 001710 Distributore locale Roma (RM) – D 351692 Casarano (LE) – Q 184491 Magliano Sabina (RI) – I 272354 Roncoferraro (MN) – A A073175 Rivenditore online – P 245541 Enna (EN) – S 238989 Roma (RM) – L 140779 Bertinoro (FC) – S 457686 Bellaria Igea Marina (RN) – A 174717 Distributore locale San Nicola la Strada (CE) – F 477408 Napoli (NA) – C 132181 Ceglie Messapica (BR) – D 423728 San Severino Marche (MC) – I 030159 Distributore locale Roma (RM) – A A257217 Rivenditore online – A A015256 Rivenditore online – D 242142 Milano (MI) – I 077915 Padova (PD) – R 481432 Napoli (NA) – O 254771 Bollate (MI) – M 067730 Arezzo (AR) – R 393889 Rovereto (TN) – E 138615 Cologno Monzese (MI) – I 235690 Ceglie Messapica (BR) – M 499231 Milano (MI) – M 290067 Roma (RM) – D 098128 Distributore locale Roma (RM) – E 467515 San Zenone al Lambro (MI) – D 031215 Distributore locale Roma (RM) – R 320295 Ostra (AN) – L 341801 Messina (ME) – L 207062 Canzano (TE) – G 071881 Distributore locale Prato (PO) – Q 157168 Bentivoglio (BO) – Q 329950 Montichiari (BS) – I 347822 Pescara (PE) – A 270577 Moggio Udinese (UD) – Q 127256 Milano (MI) – E 293493 Serravalle Pistoiese (PT) – D 311610 Giugliano in Campania (NA) – O 320541 Bologna (BO) – Q 203226 Cuneo (CN) – F 494756 Roma (RM) – I 468851 San Miniato (PI) – I 157977 Villarboit (VC) – B 189342 Mesagne (BR) – Q 044926 Distributore locale Roma (RM) – N 445610 Sala Consilina (SA) – G 394402 Bussoleno (TO) – M 479982 Castiglione dei Pepoli (BO) – N 342401 Torino (TO) – M 041952 Distributore locale Roma (RM) – T 404382 Roma (RM) – Q 270923 Bagheria (PA) – P 007303 Distributore locale Mondolfo (PU)

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco