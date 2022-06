Madre e figlia, avevano 47 e 22 anni, sono state trovate senza vita nella villetta dove vivevano a Cavazzona, frazione di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Finite a colpi d’arma da fuoco. Per il duplice omicidio è stato fermato un uomo, marito della donna. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Modena.

Il duplice omicidio si è consumato in via Cassola di Sotto a Cavazzona. Secondo le prime ricostruzioni intorno a mezzogiorno di questa mattina. Quando sul posto sono arrivati i militari per le due donne non c’era già nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo fermato si trova in questo momento, secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, in caserma a Castelfranco Emilia. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri. Secondo l’Ansa si chiama Salvatore Montefusco ed è un imprenditore edile. Ad allertare le forze dell’ordine anche i vicini di casa, che potrebbero aver udito gli spari. Al vaglio dei carabinieri il movente della crisi nella relazione di coppia.

La donna uccisa aveva origini rumene, si chiamava Gabriela Trandafir. La figlia 22enne si chiamava Renata. Sarebbe nata da una precedente relazione della madre con un altro uomo. Sul duplice omicidio indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Modena e i colleghi della Tenenza di Castelfranco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non è chiaro quale arma da fuoco abbia esploso i colpi letali e se la stessa sia stata rinvenuta sul luogo del delitto.

