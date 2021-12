Stava giocando a padel con alcuni amici a Latina, quando improvvisamente si è accasciata a terra. Romina De Angelis, fisioterapista e pallavolista 43enne, è morta ieri 30 novembre a causa di un malore. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla: il suo cuore aveva già smesso di battere.

La tragedia

Secondo le prime ipotesi sarebbe rimasta vittima di un aneurisma: i carabinieri di Monte Grappa stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.

Amante della cucina cinese e molto legata al suo cane, un bulldog francese, Romina De Angelis era molto conosciuta nel mondo della pallavolo. Schiacciatrice di livello, nel corso degli anni aveva giocato in diverse squadre della sua Regione: Aprilia, Cisterna e Sabaudia, dove vivono i suoi genitori. E poi Gaeta, Anzio e Frascati.

I messaggi di cordoglio

“Ciao Romina, salutarti non è semplice ed è praticamente impossibile trovare le parole giuste. Resta solo un grande vuoto dentro tutti noi. Fai buon viaggio”: questo il post che la Società Sabaudia Pallavolo le ha dedicato sulla sua pagina Facebook. E non mancano i messaggi di chi la conosceva e non riesce a capacitarsi di una morte tanto prematura. “Solo qualche giorno fa aveva festeggiato il suo compleanno. Una ragazza solare, sempre allegra e socievole” scrive Pasquale. “Guerriera, ci manchi assai” è il commento di Aldo. “Senza parole, impossibile dimenticarla” sono le parole di Chiara.

I funerali di Romina si terranno venerdì alle 11:30 presso la chiesa Santissima Annunziata di Sabaudia.

Redazione

Mariangela Celiberti