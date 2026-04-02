La violenta ondata di maltempo che ha avvolto l’Italia nei giorni scorsi, ha colpito in modo particolare Abruzzo e Molise. Poco dopo le 9 di questa mattina, 2 aprile, è crollato il ponte sul fiume Trigno all’altezza della Statale 16, al confine tra le due regioni. Il cedimento è avvenuto mentre erano in corso le verifiche per una possibile riapertura al traffico dopo la chiusura prventiva. La struttura è crollata a metà, come si evince anche dalle immagini social pubblicate dalla sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci: “Per fortuna la strada era chiusa e non c’erano mezzi in transito, altrimenti sarebbe stata una tragedia“.

In questi giorni, la situazione a causa del maltempo è gravissima. Già nella giornata di ieri il fiume era uscito dagli argini all’altezza di contrada Padula, strada del Consorzio di Bonifica Sud Vasto, che era stata chiusa in via precauzionale. Precisamente, il ponte si trova tra San Salvo e Montenero di Bisaccia (Campobasso), ed ora il suo crollo porterà inevitabilmente all’interruzione di uno dei principali collegamenti tra Molise e Abruzzo, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Traffico interrotto

Il ponte, che da mesi era già in ristrutturazione con la viabilità regolata da un semaforo provvisorio per il senso unico alternato, è crollato in un tratto che era già fortemente debilitato dal maltempo di questi giorni. Sul posto, sono arrivati vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine, che ora stanno mettendo in sicurezza l’area e valutando l’estensione del cedimento.

Crollo ponte, nessun ferito

L’unico dato positivo è che non si registrano feriti, ma i disagi alla viabilità causati dal crollo rischiano di peggiorare nelle prossime ore. Il cedimento è avvenuto a distanza di poche ore dalla chiusura preventiva del a causa degli allagamenti. Le squadre stanno monitorando il fiume e il terreno circostante, mentre le autorità stanno valutando interventi urgenti per ripristinare, almeno parzialmente, il collegamento tra le due sponde.

Anche la regione Molise, ha pubblicato nelle ore precedenti un post sui canali social per fare il punto della situazione: “Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, insieme alla protezione civile, sta effettuando sopralluoghi nei territori colpiti dal maltempo e dagli allagamenti. Il Presidente è in contatto costante con prefetto, sindaci, Molise Acque, vigili del fuoco e forze dell’ordine. L’evento, di portata eccezionale, è monitorato in tempo reale. Uomini e mezzi sono operativi per tutelare il territorio e i cittadini. Seguiranno aggiornamenti“.

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Riccardo Tombolini