La manovra al buio, da approvare in fretta e furia, è stata scongiurata. “Con un sussulto di dignità del Senato”, dice la capogruppo dem a Palazzo Madama, Simona Malpezzi. Pd e Terzo polo hanno alzato i toni in conferenza dei capigruppo e ottenuto ventiquattro ore in più per esaminare il documento, di cui inizierà oggi alle 10 in Aula la discussione generale sulla manovra, con sei ore e mezzo di discussione.

Poi domani mattina, dalle 9, ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto finale con la fiducia intorno alle 11.30-12. La questione di fiducia verrà messa oggi alla fine della discussione generale. La capigruppo ha ridefinito il calendario sulla legge di bilancio e reso possibile almeno un esame sommario delle novità introdotte. “Abbiamo imposto un principio che è salutare in democrazia: ci vuole un tempo congruo quando si è all’opposizione e quando si è in maggioranza”, dice Raffaella Paita, di Iv. La rete ci ricorda di quando Giorgia Meloni era all’opposizione e protestava per i tempi troppo stretti. “E ora che è al governo deve garantire che ci sia un percorso lineare”, chiosano i capigruppo delle opposizioni all’unisono.

