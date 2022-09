Marta Fascina vince nel collegio uninominale di Marsala. La compagna di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio, è stata eletta alla Camera dei deputati per un nuovo mandato. Il dato, mentre è ancora in corso lo scrutinio, vede Fascina in vantaggio di circa nove punti sulla seconda candidata, Vita Martinciglio, del Movimento 5 Stelle.

Marta Antonia Fascina ha raccolto circa il 36%. Eletta alle politiche del 2018, quella volta nei seggi assegnati con la quota proporzionale nella circoscrizione Campania 1, è stata nella IV Commissione Difesa durante la legislatura. 74,72% di assenze in aula, secondo OpenPolis. È nata nel 1990 a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli, e si è laureata all’Università di Roma La Sapienza in Lettere e Filosofia. Ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan e nella fondazione Milan.

Aveva raccontato recentemente in un’intervista a Libero che la candidatura a Marsala era “stata una decisione del partito condivisa con il nostro instancabile coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, una decisione che ho accettato con entusiasmo ed orgoglio. La Sicilia è una regione meravigliosa, che conosco sin dai tempi, quando ero piccola, mio padre mi ci portava in vacanza”.

Il centrodestra locale non aveva fatto mancare le critiche per i candidati “calati dall’alto”. Fascina era candidata anche in tre collegi plurinominali in Campania e in due in Lombardia. Sempre al quotidiano Libero aveva detto di voler occuparsi nella prossima legislatura dell’“aumento degli organici, i rinnovi contrattuali, l’ammodernamento degli strumenti difensivi, gli aumenti salariali devono essere una priorità del prossimo governo di centrodestra”. Lo scorso marzo Fascina si è legata in un matrimonio simbolico a Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

