“Con Berlusconi ho avuto un rapporto umano, al di là della politica“. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva e direttore editoriale del Riformista, nel corso dello speciale sulla scomparsa di Silvio Berlusconi, andato in onda ieri sera su Canale 5 e condotto da Paolo Del Debbio. “Avevo con lui un rapporto fatto di empatia e rispetto”, ricorda Renzi.”Ad esempio – prosegue Renzi – non dimenticherò mai la telefonata di grande umanità che Berlusconi mi fece quando vennero arrestati i miei genitori“. “Mentre io vivevo un momento di profonda commozione, ascoltai le parole non del Berlusconi politico, ma dell’uomo Silvio. Su questo suo elemento di umanità bisogna ancora ragionare parecchio”, conclude Renzi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione