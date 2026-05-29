L’Amministrazione comunale di Ventotene esprime apprezzamento per la proposta avanzata da Massimiliano Coccia di intitolare il Belvedere dei Granili a Eugenio Colorni e di conferire la cittadinanza onoraria a Renata Colorni. L’Amministrazione sottolinea il valore storico e simbolico dell’iniziativa, che rappresenta un importante riconoscimento nei confronti di una delle figure più significative dell’antifascismo europeo e del profondo legame che la famiglia Colorni ha mantenuto con l’isola nel corso del tempo.

Eugenio Colorni è stato una figura centrale dell’antifascismo e del federalismo europeo. Durante il confino a Ventotene contribuì in modo determinante alla nascita di quel patrimonio di idee che avrebbe trovato espressione nel Manifesto di Ventotene e nel progetto dell’Europa unita. La proposta giunge alla vigilia dell’anniversario della morte del filosofo, antifascista e partigiano, ucciso dalla banda Koch il 30 maggio 1944. In queste settimane è stato inoltre pubblicato il volume Eugenio Colorni. Per un’Europa libera e unita, edito da Giuntina, dedicato alla figura e all’eredità culturale e politica di Colorni.

La proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Renata Colorni riconosce invece il profondo legame che la studiosa, traduttrice ed editrice ha con Ventotene. Figlia di Eugenio Colorni e di Ursula Hirschmann, trascorse sull’isola alcuni mesi della propria infanzia durante il periodo del confino, vivendo con la famiglia in una casa di via Rose. Nel corso della sua lunga attività culturale ed editoriale, Renata Colorni ha inoltre contribuito in modo significativo alla diffusione del pensiero europeo, del dialogo tra culture e della grande letteratura del continente, rappresentando una delle voci più autorevoli della cultura europea contemporanea.

«Ventotene ha il dovere di custodire la memoria di coloro che hanno contribuito a trasformare l’isola in un simbolo di libertà, democrazia ed Europa», dichiarano il sindaco Carmine Caputo e il vicesindaco Giuseppe Pepe. «Per questo guardiamo con favore a una proposta che rende omaggio a una figura fondamentale come Eugenio Colorni e riconosce il contributo culturale e civile offerto da Renata Colorni alla diffusione dei valori europei». L’Amministrazione porterà la proposta all’attenzione del prossimo Consiglio comunale, nella convinzione che un’iniziativa dall’alto valore storico, civile e culturale possa trovare la più ampia condivisione all’interno della comunità isolana.

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