Dopo il post sui social e la replica all’attacco di Lilli Gruber, Enrico Mentana torna sull’argomento nel corso del telegiornale che dirige da 14 anni e lancia un vero e proprio ultimatum all’emittente di Urbano Cairo, accusata di non essere intervenuta dopo le parole “sgradevoli” e “offensive” della conduttrice di Otto e mezzo, programma di approfondimento politico di La7 in onda subito dopo il Tg delle 20.

Mentana: “Gruber sgradevole e offensiva”

Durissime le parole di Mentana che in chiusura di telegiornale è tornato sulle parole della Gruber (“Benvenuti alle 20:46 e non alle 20:30…ma insomma l’incontinenza è una brutta cosa”) accusando la sua stessa emittente. Prima ha chiarito che “ieri sera siamo andati un po’ lunghi” perché “era una giornata cruciale, le prospettive di pace in Medio Oriente, la tragedia terribile di Casteldaccia, e tante altre notizie. In più – ha spiegato – i sondaggi politici e la dataroom di Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po’ lunghi ma – precisa – era concordato con la rete. Lilli Gruber ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive per me”.

Ultimatum a La7: “Domani vedremo…”

Poi l’affondo e l’ultimatum lanciato a La7: “Mi siedo qui da 14 anni e non ho mai offeso volontariamente nessuno, tantomeno chi lavora per la stessa emittente. Gradirei reciprocità, non gradisco essere offeso da colleghi e non gradisco il mutismo della rete nelle ultime 24 ore”. Infine la chiusura che ha già scatenato i social, a partire da X, dove le voci di un addio e di un possibile passaggio sul Nove di Warner Bros si rincorrono: “Domani sera vedremo se ci sarà stato qualcosa, sennò ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze”.

La prima replica sui social

In mattinata lo stesso direttore del TgLa7 aveva pubblicato un post sui social, con tanto d’immagine della curva d’ascolti del telegiornale, attaccando la Gruber: “Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del Tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento”. “A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi” ha aggiunto Mentana, mandando un messaggio non solo a Gruber, ma anche alla dirigenza La7.

