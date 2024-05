In casa La7 è scoppiata una bomba. Metaforica, ovviamente. Ma dagli effetti devastanti. I due conduttori principali dell’emittente televisiva, Lilli Gruber da una parte ed Enrico Mentana dall’altra, non se le sono mandate a dire nelle scorse ore. A causare la lite a distanza è stato, in apparenza, un ritardo del Tg condotto da Mentana che ieri sera ha fatto scivolare di circa un quarto d’ora la messa in onda di Otto e Mezzo, il programma di Gruber. Tanto è bastato per far scattare frecciate, commenti sprezzanti e dure repliche, tutto all’interno dell’emittente di Urbano Cairo.

Gruber contro Mentana per il ritardo, “l’incontinenza è una brutta cosa”

Ieri sera, in diretta, Lilli Gruber non le ha mandate a dire: “Benvenuti alle 20:46 e non alle 20:30…ma insomma l’incontinenza è una brutta cosa”. In questo modo la conduttrice ha aperto la puntata del suo programma, scusandosi con i telespettatori ma lanciando un messaggio diretto a Mentana, responsabile del fatto che il suo Tg, in onda in teoria dalle 20 alle 20.30, avesse ritardato. Il video di Gruber è subito rimbalzato sui social diventando virale.

Mentana contro Gruber, “prendo le distanze da maleducati e ignavi”

Passata la sera e qualche ora della mattina, a replicare a Gruber è stato direttamente il direttore del TgLa7 Mentana, con un post sui suoi canali social. Pubblicando la foto degli ascolti di ieri sera del tg, lo storico giornalista è passato all’attacco: “Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del Tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento”. “A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi” ha aggiunto Mentana, mandando un messaggio non solo a Gruber, ma anche alla dirigenza La7.

Il contratto di Mentana – volto simbolo del Tg di La7 – scadrà nei prossimi mesi e già si parla di un suo possibile approdo al Nove. Un’eventualità smentita per adesso dallo stesso giornalista, ma di sicuro ora Urbano Cairo e Andrea Salerno, direttore di La7, devono gestire questo screzio tra i due conduttori.

