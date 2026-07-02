E’ stata breve la pausa che ha riportato per qualche ora il fresco in Italia. In queste ore in gran parte del Paese è arrivato il maltempo con piogge torrenziali e un brusco calo delle temperature, ma il caldo sta già per tornare: dal prossimo fine settimana, l’anticiclone africano dovrebbe far risalire i gradi sul termometro, tornando a fargli toccare punte di 40 gradi. Ecco dunque un bollettino del caldo nei prossimi giorni e quali città verranno più colpite dall’aumento delle temperature.

Il ritorno dell’afa

Nelle ultime ore il caldo è stato interrotto da una forte perturbazione proveniente dal nord che ha portato piogge, grandinate e un calo significativo delle temperature. In Veneto e in Friuli Venezia Giulia è stata anche dichiarata l’allerta arancione, mentre quella gialla ha coinvolto quasi tutte le altre regioni della penisola, soprattutto al Centro-Sud. Su Milano e Torino, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 luglio, si sono abbattuti violenti nubifragi e forti raffiche di vento, con l’intervento dei vigili del fuoco che si è reso necessario. Rovesci nevosi hanno invece colpito il passo dello Stelvio.

Il tempo di questo week end

Per questo fine settimana è dunque previsto un repentino ritorno del caldo, con temperature torride di giorno e afa nella notte. Secondo 3bmeteo ci sarà un colpo di coda del maltempo causato da una bassa pressione tra il Tirreno e il Sud Italia che si verificherà nella giornata di domani, venerdì 3 luglio, andando a determinare una maggiore instabilità su alcune delle regioni italiane, con temporali che si verificheranno nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche. I miglioramenti si vedranno solo in serata, quando la penisola vedrà concretizzarsi il rinforzo dell’anticiclone e l’aumento delle temperature.

Il tempo per sabato 4 e domenica 5 luglio sarà quindi caratterizzato dal ritorno del caldo in espansione dall’Europa Occidentale. Previsti, anche in questo caso, degli isolati temporali sul basso Tirreno, dove si avvertiranno gli ultimi effetti della perturbazione. Domenica ci sarà il sole in tutta la Penisola, con temperature fino a 35 gradi al Nord-Ovest e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna.

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Riccardo Tombolini