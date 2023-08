Nei prossimi giorni, a partire da oggi, l’Italia affronterà una sfida climatica con temperature record di caldo e un’afa diffusa su tutto il territorio. Le previsioni meteo lanciano un’allerta per l’arrivo dell’ondata: l’anticiclone africano Nerone sembra essere determinato a rimanere saldamente sull’Italia, portando così un’ultima ondata di calore per l’estate del 2023. Questa situazione porterà temperature intorno ai 38°C per almeno 5 giorni consecutivi, da oggi fino a sabato 26 agosto.

Le temperature africane inaspriranno ulteriormente nei prossimi giorni e l’umidità aumenterà, rendendo le notti tropicali con valori costantemente sopra i 22-23°C. L’afa si intensificherà. L’aria torrida proveniente dal deserto del Sahara sta interessando ampie aree dell’Europa, spingendo le temperature ben al di sopra della media stagionale di 10-12°C, persino in Francia e Germania.

Le regioni centro-settentrionali d’Italia dovranno affrontare l’ondata di calore africano. Fino a sabato 26, le massime diurne raggiungeranno facilmente i 37-39°C in regioni come Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. Città principali come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Alessandria, Torino, Mantova e Bolzano diventeranno ardentemente calde e difficili da sopportare. Al sud, il caldo sarà meno intenso e le temperature toccheranno i 36-37°C solo in alcune zone; altrove non supereranno i 32-34°C.

L’ultima ondata

Questa sembra essere l’ultima ondata africana della stagione, dato che a partire da domenica 27 è previsto che un ciclone proveniente dal Regno Unito si sposti rapidamente verso sud fino a raggiungere il Mar Mediterraneo. L’incontro tra l’aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente causerà temporali intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Questo portarà anche un significativo calo termico di 10-12°C. Il drastico cambiamento di scenario si estenderà nei giorni successivi anche alle regioni centrali.

Le previsioni per il 21, 22, 23 agosto

Le previsioni per i prossimi giorni vedono lunedì 21 con tempo soleggiato e molto caldo al nord con umidità elevata. Centro assolato e caldo intenso, senza tregua. Sud: prevalenza di sole e caldo, con qualche possibile temporale in Sicilia. Martedì 22. Nord: cielo sereno e caldo intenso. Centro: caldo in aumento rispetto alla giornata di lunedì. Sud: prevalenza di sole e caldo. Mercoledì 23. Nord: caldo intenso, cielo sereno tranne qualche temporale sui confini alpini. Centro: clima caldissimo e cielo sereno. Sud: prevalenza di sole e caldo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco