Accordo storico sui migranti. Il Consiglio Ue Interni a Lussemburgo ha raggiunto l’accordo sul Patto Migrazione e Asilo e adottato la sua posizione negoziale sui due regolamenti chiave in merito alle procedure e al sistema di asilo. “I ministri hanno appena concordato un orientamento generale sul regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione e sul regolamento sulla procedura di asilo – scrive la Presidenza svedese del Consiglio sul suo profilo Twitter -. Questi fascicoli costituiscono i due pilastri principali della riforma del sistema di asilo dell’Ue e sono fondamentali per un buon equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il duro lavoro svolto durante diverse Presidenze ha contribuito al risultato che abbiamo raggiunto oggi”.

Nel corso del Consiglio Affari Interni è stato trovato l’accordo tra i 27 Paesi. Le norme vanno a comporre il complesso mosaico di provvedimenti di cui si compone il nuovo Patto sulla migrazione.

Adesso per l’approvazione definitiva si dovrà trovare una posizione comune con il co-legislatore, il Parlamento Europeo. Il nodo finale era trovare un testo soddisfacente sulla definizione dei Paesi terzi sicuri dove sarà possibile inviare i migranti che non ricevono asilo.

Dopo anni di trattative e controversie, i ministri degli Interni dell’UE hanno quindi raggiunto un accordo di enorme importanza, che rende più complicata l’accoglienza dei richiedenti asilo, ma obbliga anche tutti i Paesi dell’Unione a farsi carico di una parte dei richiedenti asilo che arrivano nell’UE, un elemento che finora aveva impedito di raggiungere un accordo. Si tratta di un patto storico che colma due delle ultime lacune del patto migratorio, destinato a stabilire la nuova architettura dell’accoglienza nel territorio dell’UE. L’accordo segue lo spirito della “solidarietà obbligatoria ma flessibile” e stabilisce che tutti i Paesi devono contribuire alla gestione della migrazione. Le linee guida concordate oggi stabiliscono una distribuzione di 30.000 richiedenti asilo da ricollocare tra tutti gli Stati membri (distribuiti secondo criteri di popolazione e PIL). Chi si rifiuta di accogliere i richiedenti asilo dovrà contribuire al paniere comune di solidarietà con 20.000 euro per ogni migrante non ammesso.

L’Italia ha votato sì ai due regolamenti chiave del Patto Migrazione e Asilo. Si sarebbero astenuti Slovacchia, Lituania, Malta e Bulgaria mentre Polonia ed Ungheria avrebbero votato contro.

“Voglio ricordare che voi, nel Consiglio, avete ricostruito la fiducia, è qualcosa che si fa nel corso degli anni e questa è la ragione per cui si possono gestire negoziati difficili e trovare un compromesso. Abbiamo dimostrato che è possibile lavorare insieme sulla migrazione e siamo molto più forti quando lo facciamo”. Lo ha detto la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson al termine del Consiglio.

“L’Italia ha avuto una posizione di grande responsabilità e ha trovato corrispondenza da altri Paesi: abbiamo cercato di rendere attuabili le procedure di frontiera, processo che noi riteniamo debba andare avanti. Riteniamo che sia un giorno in cui parte qualcosa e non solo sia un giorno di arrivo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo l’accordo raggiunto in Consiglio.

“L’accordo trovato dagli Stati membri sulle nuove regole sulle migrazioni è una buona notizia. Il Parlamento Europeo accoglie con favore questo progresso decisivo ed è pronto a iniziare i negoziati immediatamente per raggiungere un accordo prima di fine mandato”. Lo annuncia la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, via social.

Ciro Cuozzo