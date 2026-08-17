Venti nomi per Palazzo Marino, e nessuno che dica come si tiene in piedi Milano. La questione riguarda il sospetto di un’idea di città che si è installata nella proposta politica: l’idea che Milano funzioni da sé. Che le università continuino ad attrarre duecentomila studenti perché sono le università di Milano. Che gli eventi internazionali arrivino perché è Milano. Che il sistema culturale, la ricerca, la capacità di ospitare chi viene da fuori siano dotazioni naturali del luogo, come la nebbia e la Madonnina.

Non è così. Ogni volta che si guarda da vicino un pezzo di questa macchina si scopre la stessa cosa: che sta in piedi per una decisione presa da qualcuno, anni prima, e che quella decisione ha una data di scadenza. Il Villaggio olimpico diventa lo studentato più grande d’Italia perché a suo tempo qualcuno progettò i piani terra pensando al dopo. E i posti più economici di quello studentato torneranno a prezzo pieno nel 2029, perché così prevede una delibera che nessuno, per ora, si è impegnato a modificare.

La campagna elettorale milanese, intanto, si costruisce altrove. Sulla cronaca quotidiana e sulla sicurezza, che sono domande reali e legittime, e su cui chi insiste ha ragione di insistere. Ma accanto alla domanda su chi presidia le strade ce n’è una che nessuno dei venti nomi emersi fino ad ora ha ancora formulato: chi presidia le condizioni per cui a Milano vale ancora la pena arrivare. Se la risposta continua a essere che ci pensa la città da sola, la città smetterà di pensarci.

Il paradosso è che sono proprio i temi considerati risolti quelli che si guastano senza rumore. Le periferie si vedono, e infatti se ne parla, anche se non abbastanza. Una convenzione che scade fra tre anni non si vede. Ma è lì che si decide se Milano nel 2035 sarà ancora una città dove un ragazzo di diciannove anni può permettersi di venire a studiare, portando futuro, sviluppo e perfino quella identità tanto cara ad alcuni.

Ambrogio

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