Raggiungo Miriam Cresta al telefono e mi annuncia con grande soddisfazione che si trova ad Istanbul. Mi racconta che con Junior Achievement Italia, di cui è CEO, ha portato i tre finalisti (due ragazze ed un ragazzo) ai campionati europei di imprenditorialità 2023 che quest’anno si svolgono in Turchia e che nel 2024 saranno ospitati in Italia, a Catania.

Miriam Cresta, nata nella provincia di Milano, si occupava di responsabilità sociale d’impresa ad Assolombarda, nel 2003 si è lanciata in una nuova avventura, ha portato in Italia Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo che prepara i giovani all’imprenditorialità e al loro futuro lavorativo. Da oltre cento anni l’associazione propone programmi didattici esperenziali di educazione economico- imprenditoriale, alfabetizzazione finanziaria e orientamento gratuiti per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio italiano.

Miriam Cresta spiega che “con il programma Impresa in azione intendiamo fornire alle scuole un metodo per favorire l’alternanza senza mandare i ragazzi in azienda, ma al contrario le aziende vengono con noi nelle scuole, e aiutano ragazzi e ragazze a sviluppare il loro progetto imprenditoriale. Seguiamo più di trecento istituti e circa diecimila studenti e studentesse”.

Tornando a Istanbul, Miriam Cresta ci racconta che è molto orgogliosa di aver portato una scuola italiana finalista ai campionati europei di JA “quest’anno siamo venuti alla finale europea con una scuola siciliana, l’ITT Majorana di Milazzo, che dopo dieci anni di lavoro con noi è arrivata sul podio italiano e quindi alla finale europea” Miriam Cresta a partire da questa esperienza e non solo ci dice che “il nostro metodo è vincente e rompe anche gli stereotipi sulle scuole del sud poco performanti, tanto che un’altra bellissima esperienza è quella della scuola ISIS Europea di Pomigliano D’Arco, che lavora con noi da anni con insegnanti di alto livello.

I ragazzi hanno costruito un progetto di Service Learning, di servizi digitali per il Comune e sono tra le dieci migliori scuole del mondo. Il prossimo ottobre concorreranno al premio World’s Best School Prizes che mette in palio 250.000 euro. I ragazzi e le ragazze, se si aggiudicheranno il premio, investiranno la somma nel creare il portale del metaverso educativo”.

L’aspetto bello e interessante è che alla fine del loro percorso scolastico questi studenti sono pronti per mettere in piedi un’ azienda, sempre che il nostro paese sia altrettanto pronto nell’accoglierli. Un’altra bella esperienza frutto del lavoro di Junior Achievement è quella del Liceo Sociale Marconi di Dalmine vicino Bergamo. Questa è una zona con una alta concentrazione di immigrati e nel liceo formano le seconde generazioni di immigrati alla imprenditorialità. Per ultimo Miriam Cresta ci spiega una cosa a cui tiene molto “promuoviamo le materie Stem tra le ragazze formando gli insegnanti.

È accaduto che le ragazze che hanno partecipato ai nostri percorsi sulla imprenditorialità, abbiano fatto mentorship sull’empowerment femminile e ora tante, uscendo dalla scuola, fanno le imprenditrici e si iscrivono alla Camera di Commercio”. Questo metodo didattico applicato su tutto il territorio nazionale, dà frutti eccellenti da nord a sud, mi auguro che Junior Achievement venga conosciuta e i suoi programmi adottati da quante più scuole possibili in Italia.

Anna Paola Concia Ho lavorato in tutte le istituzioni italiane: Assessora al Comune di Firenze, Presidente di Agensport - Regione Lazio, Deputata della Repubblica, Consigliera di tre Ministre della Repubblica. Dal 2016 sono Coordinatrice del Comitato Organizzatore di “Didacta Italia”, l’edizione italiana di “Didacta International” la Fiera della Scuola più importante del mondo che si svolge in Germania. Sono sposata con Ricarda Concia, criminologa tedesca, con cui vivo a Francoforte dal 2014.

