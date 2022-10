Sono ancora 98 i minatori rimasti intrappolati sottoterra in Ucraina a causa dell’interruzione di corrente dovuta ai bombardamenti russi che hanno segnato la giornata di martedì 10 ottobre. Tra missili e droni kamikaze iraniani (alcuni lanciati dalla Bielorussia) hanno fatto ripiombare due terzi del Paese nel terrore, con decine di morti e centinaia di feriti.

I minatori sono bloccati a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipro. Secondo le parole rilasciate dal capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Dnipropetrovsk Oleksandr Vilkul su Telegram, un totale di 854 minatori di carbone sono rimasti intrappolati in quattro miniere sotterranee, mentre i russi hanno lanciato un attacco missilistico su Kryvyi Rih.

La maggior parte di loro è stata tratta in salvo e nella notte è in corso l’operazione per salvare gli ultimi 98. Kryvyi Rih è una delle città più martoriate dall’offensiva russa con gli attacchi con droni che sono proseguiti anche nel corso della gioranta. Mosca ha lanciato stamane un massiccio attacco missilistico in tutta l’Ucraina: 18 missili sono stati lanciati contro la regione di Dnipropetrovsk. Cinque di questi sono stati abbattuti dalle unita’ di difesa antiaerea ucraine. Altri tre missili sono stati lanciati contro la città di Kryvyi Rih: uno è stato abbattuto, ma due hanno colpito i bersagli.

Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, le truppe ucraine hanno perso più di 300 soldati in un solo giorno nella direzione di Mykolaiv e Kryvyi Rih. Un dato tutto da confermare.

In mattinata l’Ucraina si è svegliata sotto una pioggia di missili e droni kamikaze. L’esercito di Putin, oltre a Kiev, colpita l’ultima volta a giugno, hanno lanciato missili in varie centri, fra cui Leopoli, Zhytomir e Khmelnitsky. Un raid registrato in due terzi dell’Ucraina che testimonia la vendetta dal presidente russo Vladimir Putin che ha così risposto agli atti di “terrorismo” di Kiev, compreso quello al ponte di Crimea avvenuto nei giorni scorsi.

Oggi Mosca ha “lanciato almeno 84 missili contro la popolazione civile e le infrastrutture civili. Strutture energetiche, palazzi residenziali, università, scuole e musei sono stati tra gli obiettivi russi” fa sapere l’ambasciatore ucraino all’Onu, Sergiy Kyslytsya. “Prendere di mira deliberatamente i civili è un crimine di guerra e la Russia ha provato ancora una volta che è uno Stato terroristico” aggiunge, accusando Mosca di cercare di “riportarci agli anni Trenta, quando Hitler ha distrutto Paesi con invasioni e referendum illegali”.

Nel consueto video serale, il presidente Zelensky invita gli ucraini a “seguire le regole di sicurezza e prestare attenzione agli allarmi aerei”. “Il pericolo esiste ancora. Ma stiamo combattendo. Ringrazio le nostre unita’ dell’aeronautica militare e delle Forze di terra che sono state coinvolte oggi”, ha aggiunto riferendo che “degli 84 missili russi lanciati contro l’Ucraina, 43 sono stati abbattuti. Su 24 droni russi, 13 sono stati abbattuti. E ogni dieci minuti ricevo un messaggio sull’abbattimento di un drone iraniano“.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano