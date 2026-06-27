I Mondiali 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti sono giunti all’ultima giornata della fase ai gironi prima dell’inizio dei sedicesimi di finale e, tra squadre già qualificate e altre che invece si giocano tutto negli ultimi 90 minuti, ecco quali sono le migliori partite del week end della Coppa del Mondo e dove poterle guardare gratis.

Panama-Inghilterra

Sabato 27 giugno alle ore 23:00 italiane, al NewYork/New Jersey Stadium andrà in scena la partita tra Panama e Inghilterra, valida per l’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo L, dove è ancora tutto aperto. L‘Inghilterra si trova prima a pari merito con il Ghana a 4 punti, dunque manca davvero meno di un passo per consolidare il passaggio ai sedicesimi di finale. Resta comunque vietato sbagliare, dato che la Croazia (che affronta appunto il Ghana) è terza a 3 punti, dunque un solo punto dietro alle capoliste. Gli incroci di questo girone potrebbero portare a dei clamorosi ribaltoni.

Dove vedere Panama-Inghilterra gratis in streaming

In Italia partita sarà un’esclusiva di Dazn, ma per chi risulta connesso dal Regno Unito, la gara sarà visibile su bbc.co.uk/iplayer previa registrazione gratuita. Lo stesso vale su itv.com

itv.com previa registrazione gratuita.

Croazia-Ghana

In contemporanea con Panama-Inghilterra, quindi alle 23:00 italiane, sabato 27 giugno si giocherà l’altra partita del Gruppo L, Croazia-Inghilterra. Modric e compagni si trovano terzi da soli a 3 punti, dietro a Inghilterra e Ghana a 4, dunque una vittoria contro gli africani e un pareggio degli inglesi contro i sudamericani potrebbe fargli chiudere addirittura il girone in testa. Come per l’Inghilterra, anche per il Ghana la qualificazione è praticamente in cassaforte, con anche un solo pareggio che gli farebbe staccare il pass per i sedicesimi di finale. Ma occhio agli scivoloni. La partita sarà un’esclusiva di Dazn.

Uruguay-Spagna

Partita notturna quella tra Uruguay e Spagna, che andrà in scena questa notte alle 2:00 italiane al Guadalajara Stadium. La gara, valida per la terza giornata della fase a gironi del Gruppo H, vedrà affrontarsi la prima e la seconda della classe, con le furie rosse in testa a 4 punti e i sudamericani secondi a 2, a pari merito con Capo Verde che giocherà in contemporanea contro l’Arabia Saudita. Dunque tutto ancora aperto anche in questo Gruppo, dove alla Spagna manca solo la matematica, ma potrebbe anche arrivare terza. Gli uruguaiani vogliono invece a tutti costi la vittoria, che significherebbe la vetta del girone ai danni proprio dei ragazzi di de La Fuente. Match visibile solo su Dazn.

Capo Verde-Arabia Saudita

E’ l’altra gara del Gruppo H della Coppa del Mondo 2026, e andrà in scena sempre questa notte alle 2:00, all’Houston Stadium. Gli africani sono terzi con due punti, a pari merito con l’Uruguay che occupa il secondo posto, mentre i sauditi sono ultimi a 1 punto, ma con la possibilità ancora di arrivare secondi in caso di vittoria della loro gara e di contemporaneo successo spagnolo contro l‘Uruguay. Dunque classifica ancora tutta da scrivere, con gli appassionati (e notturni) che potranno seguire la gara su Dazn.

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Riccardo Tombolini