Sabato 20 giugno alle 19:00, ora italiana, andrà in scena al NRG Stadium di Houston, in Texas, la partita tra Olanda e Svezia, valida per la seconda giornata del Gruppo F. Gli svedesi con una vittoria sarebbero certi di giocare i sedicesimi di finale, gli Oranje alla ricerca della prima vittoria dopo il 2-2 contro il Giappone maturato nel primo turno. Solo i tre punti permetterebbero agli uomini di Koeaman di riprendere in mano la situazione di un girone che, in caso di non successo, si complicherebbe non poco, mentre la Svezia si presenta a questa gara dopo aver liquidato per 5-1 la Tunisia all’esordio. Solidità difensiva e e potenza offensiva creano una combo letale per la squadra di Potter, che ora punta ad avanze in questa Coppa del Mondo.

Probabili formazioni

Il Ct Koeman è orientato a schierare un compatto 4-3-3 con Verbruggen tra i pali, Dumfries e van de Ven che agiranno da terzini e van Dijk e van Hecke da centrali. A centrocampo chiavi della regia in mano a de Jong, affiancato da Reijnders e Gravenberch. Tridente offensivo formato da Summerville, Gapko e Malen. Potter si giocherà invece le sue carte con un 3-4-1-2, con Nordfeldt in porta. Linea difensiva composta da Hien, Lagerbielke e Lindelof. Gudmundsson e Bernhardsson agiranno sulle fasce con al centro Ayari e Karlstrom. Davanti gioca Nygren alle spalle di Isak e Gyokeres. Di seguito lo schieramento delle due formazioni.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke; Reijnders, de Jong Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo. All. Koeman

Svezia (3-4-1-2): Nordfledt; Hien, Lagerbielke, Lindelof; Gudmunsoon, Ayari, Karlstrom, Bernhardsson; Nygren; Isak, Gyokeres. All. Potter

Dove vedere la partita

La partita tra Olanda e Svezia sarà disponibile in esclusiva su Dazn, dunque non in chiaro ma per chi risulta connesso ad internet nei Paesi Bassi, NPO Start trasmette la partita gratuitamente, basterà visitare il sito NPO.nl

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Riccardo Tombolini