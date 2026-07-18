I Mondiali 2026 stanno per giungere a termine, con la finalissima in programma per domenica sera. Ma prima dell’ultimo atto di questa Coppa del Mondo c’è un’altra partita: la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, che si giocherà oggi, sabato 18 luglio al Miami Stadium, alle 23:00 italiane. Le due squadre hanno perso la semifinale rispettivamente contro Spagna e Argentina, e ora se la vedranno per stabilire a chi andrà la medaglia di bronzo. I Bleus sono stati dominati dalle Furie Rosse dopo essere stati fino a quel momento forse la squadra migliore del torneo e, per molti, la favorita alla vittoria finale, mentre i Tre Leoni si fermano per l’ennesima volta a un passo dal traguardo dopo aver perso due anni fa, sempre contro la Roja, la finale di Euro 2024. Nulla da fare dunque per le squadre allenate da Deschamps e Tuchel, che ora si contenderanno uno sconsolatissimo terzo posto.

Probabili formazioni

Non dovrebbero ricorrere al turnover i due Ct, che vogliono onorare fino all’ultimo questo Mondiale. Dunque per la Francia ci sarà Maignan in porta, con Koundé, Upamecano, Lacroix e Digne davanti a lui. In mediana ci saranno Koné e Rabiot, mentre Doué, Olise e Barcola agiranno alle spalle di Mbappé. L’Inghilterra risponderà invece con Pickford in porta, Konsa, Guehi, Burn e O’Reilly davanti a lui. A centrocampo spazio ad Anderson e Mainoo, trequartisti Madueke, Rogers e Gordon dietro alla punta Kane. Di seguito lo schieramento delle due formazioni.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Digne; Koné, Rabiot; Doué, Olise, Barcola; Mbappé. All. Deschamps

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Guehi, Burn, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Madueke, Rogers, Gordon; Kane. All. Tuchel

Dove vedere la partita

La partita tra Francia e Inghilterra sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

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Riccardo Tombolini