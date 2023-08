Il ministero della Difesa russo ha rivendicato di aver respinto un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, all’alba di oggi.

Due droni sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea a ovest della capitale, nei distretti occidentali di Mozhaisk e Khimki, e un terzo si è schiantato contro il cantiere di un nuovo edificio nel centro della città, nel quartiere chiamato Moscow City, area economica della città, ha precisato il sindaco Sergei Sobyanin.

Come già avvenuto in precedenza, i quattro aeroporti di Mosca sono stati brevemente chiusi per poi essere dopo qualche ora riaperti. Al momento stanno funzionando regolarmente. Lo spiega Ria Novosti citando l’Agenzia federale per il trasporto aereo.

