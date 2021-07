Devastazione, assembramenti, schiamazzi. I residenti del rione Celio sono ormai esasperati dalla movida violenta e da altre problematiche che affliggono il quartiere. Tanto da decidere di intraprendere un’azione legale contro il comune di Roma. Un’iniziativa per cui sono state raccolte già diverse adesioni, con materiale fotografico e video già pronto a testimoniare quanto denunciato dai cittadini.

“Richiederemo il risarcimento dei danni”

“Abbiamo dato mandato ad uno studio legale di citare in giudizio il Comune di Roma ed ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla devastazione provocata dalla movida, dal mancato rispetto dei regolamenti comunali nonché al fine di attuare interventi di carattere dissuasivo per evitare assembramenti, anche in considerazione della pandemia, ed attività illegali che recano disturbo alla quiete pubblica” fanno sapere i residenti del rione Celio. Ci sono infatti dei precedenti: è già successo a Torino e a Milano che gli enti locali venissero condannati per “omessa adozione di iniziative di ripristino della legalità.”

Una battaglia per mantenere viva l’anima del quartiere e dare un futuro alle nuove generazioni, evitando che i residenti debbano essere costretti a spostarsi altrove e che le attività commerciali possano chiudere, come già accaduto in altre zone della Capitale segnate dallo sfrenato divertimento notturno.

Movida violenta, le proteste a San Lorenzo

I cittadini del rione Celio non sono gli unici a chiedere interventi urgenti contro la movida selvaggia. Le proteste non si fermano a San Lorenzo, dove dal 20 luglio il comitato di quartiere ha annunciato una “mobilitazione permanente” per denunciare una situazione divenuta ormai “insopportabile” e per cui mancano azioni concrete da parte delle istituzioni. Da Monti a Trastevere, passando per l’Esquilino, i romani sono arrivati al limite, stanchi di atti vandalici, persone che orinano ovunque e scorribande notturne.

