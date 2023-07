Lo si ferma la guerra tra clan di camorra nell’area di Napoli est. Sabato sera un uomo è arrivato in condizioni disperate all’ospedale Villa Betania di Ponticelli. Si tratta di Ciro Naturale, 46enne già noto alle forze dell’ordine, ferito da tre proiettili all’addome, alla clavicola e allo zigomo in via Miranda, zona ritenuta dagli investigatori sotto il controllo del clan De Micco, in contrasto da anni con i De Luca Bossa del Lotto Zero.

L’agguato è avvenuto a poche centinaia di metri dalla struttura sanitaria, dove Naturale è arrivato intorno alle 22. Poco dopo in ospedale anche gli agenti del Commissariato di Ponticelli che indagano sull’accaduto insieme alla Squadra Mobile di Napoli.

Si tratta dell’ennesimo agguato registrato negli ultimi mesi a Ponticelli, dove oramai da anni è in corso una guerra di camorra tra piccole organizzazioni criminali che, nonostante i colpi inferti dallo Stato con numerosi arresti, proseguono lo scontro.

L’ultimo omicidio eccellente, se così si può considerare, riguarda quello avvenuto a inizio aprile e relativo all’uccisione di Bruno Solla, 60 anni pluripregiudicato di Ponticelli, ucciso nei pressi di un centro scommesse nel Lotto Zero, roccaforte del clan De Luca Bossa. Solla, tossicodipendente, avrebbe pagato vecchie frizioni. Non si esclude che l’omicidio possa essere riconducibile anche a dinamiche interne al clan a cui, almeno fino a qualche anno fa, apparteneva, ovvero i De Luca Bossa.

Nel maggio scorso, durante i festeggiamenti del terzo scudetto del Napoli, i killer freddarono nel centro di Napoli, tra piazza Carlo III e piazza Volturno, Vincenzo Costanzo, 26enne residente nel quartiere di Ponticelli e ritenuto vicino al clan D’Amico del rione Conocal.

