Il 15 e 16 maggio 2025 Napoli ritorna ad essere capitale dell’urologia. Il professor Ciro Imbimbo, direttore della scuola di specializzazione di urologia della Federico II, organizza, insieme alle università di Firenze e Torino, Synergy, il primo congresso multidisciplinare internazionale di Uro-Oncologia che vedrà nell’Aula Magna G.Salvatore la presenza dei massimi esperti ed autorità dell’uro oncologia provenienti da numerosi paesi europei.

Il focus delle discussioni si concentrerà sulle patologie maligne in campo urologico, ed in particolare sul tumore della prostata, il più diffuso tra la popolazione maschile italiana: rappresenta infatti il 19,8% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini. Solo nel 2023, sono state stimate oltre 41.100 diagnosi. In Italia, gli uomini che convivono con una diagnosi di tumore della prostata sono oggi 564mila e la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 91%.

Il progetto inoltre si pone come obiettivo quello di valorizzare la città di Napoli, promuovendola come sede di eccellenza scientifica e di accoglienza, evidenziando anche il ruolo centrale della sanità pubblica e della ricerca universitaria.

SYNERGY – Congresso Internazionale di Uro-Oncologia Multidisciplinare

Napoli, 15-16 maggio 2025 | Università degli Studi di Napoli Federico II – Aula Magna G. Salvatore (via Sergio Pansini)

Presidente: Prof. Ciro Imbimbo

Coordinatore scientifico: Dr. Savio Domenico Pandolfo

Comitato scientifico: Prof. Daniele Amparore, Dr. Riccardo Campi

Comitato organizzativo. Achille Aveta, Dr. Gianluca Spena

