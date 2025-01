Napoli vive un momento straordinario, una vera “wave” culturale e creativa che attraversa la produzione audiovisiva, la comunicazione e la cultura. Dai successi globali di Mare Fuori e L’Amica Geniale alla forza dirompente di artisti come Geolier, la città non è solo una cornice ma una protagonista viva che trasforma storie in esperienze universali. Questa vivacità si riflette anche negli spazi che raccontano il suo fermento: dal Miracolo della Sanità con lo Jago Museum e l’Ipogeo dei Cristallini, fino alla rigenerazione degli orti di Capodimonte e al progetto visionario de La Santissima Hub nell’ex ospedale militare.

Anche la mia storia si intreccia con questa onda. Dopo 15 anni a Milano, sono tornata a Napoli alla guida del team marketing e comunicazione di Ciaopeople, editore di Fanpage.it, The Jackal, Geopop, Cookist e Metamostri. Mi sento parte di questo racconto collettivo: comunicare una Napoli che cambia, per chi la vive e chi la sogna. La base e il potenziale ci sono tutti, ma c’è ancora strada da fare per trattenere talenti e consolidare un ecosistema creativo solido.

Francesca d’Amico

© Riproduzione riservata

Redazione