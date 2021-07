All’interno “della suggestiva location” del Santo Spirito, l’ospedale più antico d’Europa, si è aperta la serata in compagnia a base di musica, e vaccini per correre più veloce della variante. Gli operatori e i volontari dell’Als Roma 1 lo hanno fatto a modo loro: dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio, sino alle ore 8.00 di domenica 4 luglio hanno ospitato l’Open Night. Chi nei giorni scorsi si è prenotato semplicemente inserendo i propri dati nel sito dedicato, è stato accolto nella struttura che al calar del sole si è animata anche con la musica dal vivo grazie al pianoforte posizionato nel chiostro dei frati. Ai cittadini è stato inoculato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson, ed alla fine hanno ricevuto anche una calda colazione, cappuccino e cornetto.

“We can be Heroes, just for one day cantava Bowie e questa sera e anche noi ci sentiamo davvero un po’ eroi. Vogliamo correre più forte della variante ma lo facciamo a modo nostro, come solo la sanità pubblica italiana riesce a fare. Con la gioia e l’amore di chi sta combattendo questa battaglia da tantissimi mesi senza mai perdere la voglia di prendersi cura delle persone e, soprattutto, senza lasciare nessuno indietro. Saremo insieme tutta la notte, una esperienza bellissima, che stiamo vivendo insieme!”, si legge in uno dei tanti post sulla pagina Facebook di Asl Roma 1 che hanno raccontato questo pazzo sabato sera.

L’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato si dice soddisfatto di come sta procedendo la campagna vaccinale in regione: “Prosegue in sicurezza la campagna vaccinale nel Lazio, superando le 5,4 milioni di somministrazioni, il 43 per cento dell’intera popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, il 6 per cento sopra la media nazionale. Un risultato importante per raggiungere l’obiettivo indicato dal ministero della Salute, ovvero l’immunizzazione nel più breve tempo possibile, considerando l’incidenza delle varianti e la disponibilità di forniture. Confermo che domenica 8 agosto il 70 per cento della popolazione regionale avrà completato l’iter di vaccinazione. Un risultato importante”.

Riccardo Annibali

