Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti a un negozio di barbiere a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Giuseppe De Masi, 40enne di Sorianello, un comune vicino al luogo del delitto, era appena uscito dal salone quando una persona non identificata gli si è avvicinata e gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola, per poi darsi alla fuga. Inutili i soccorsi. L’uomo lascia una moglie e due figli.

La vittima era titolare di un’impresa di movimento terra e di un autolavaggio e aveva precedenti di polizia: in passato, infatti, era stato coinvolto nell’operazione antidroga “Ghost”, condotta dalla squadra mobile di Vibo Valentia.

Le indagini sull’Omicidio che ha turbato la serata dell’ultimo dell’anno nel comune delle Pre Serre vibonesi, sono condotte dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia guidata dal procuratore Camillo Falvo e del sostituto Cecilia Rebecchi. Al vaglio degli investigatori, le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso le fasi dell’omicidio. Del delitto è stata informata la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Redazione

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta