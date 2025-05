Ucciso in strada, colpito alle spalle da una coltellata che gli ha raggiunto il cuore. Un atroce omicidio ha svegliato Torino questa mattina, vittima un ragazzo di 19 anni di origini ivoriane che non aveva precedenti, morto ieri sera poco prima della mezzanotte in in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, nella zona nord della città dove abitava. L’aggressore è riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine – fa sapere l’ANSA – sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione a partire dalle telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini sono ora in corso e sono state affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato.

Dagli ultimi aggiornamenti si apprende dell’estensione delle ricerca ad un possibile gruppo di aggressori e forse a una lite finita in rissa, come indicato da testimoni che avrebbero viso il ragazzo all’esterno di un bar. Gli investigatori stanno ascoltando amici e familiari per comprendere se avesse ricevuto minacce o se fosse coinvolto in dinamiche di gruppo.

