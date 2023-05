Una donna, una operaia di 60 anni è morta questa mattina in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in una carpenteria leggera di Suzzara, comune in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco prima delle 12: la vittima sarebbe stata colpita da un oggetto durante l’attività produttiva che stava svolgendo nei pressi di un macchinario.

L’azienda, la B.L.C., è specializzata in produzioni metalliche e, nello specifico, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso ma inutilmente perché la donna, secondo quanto riferito dall’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli ispettori dell’Ats. È in corso l’ispezione dei tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats Val Padana.

Redazione

Ciro Cuozzo