In Pakistan sei bambini e due insegnanti sono attualmente intrappolati in una seggiovia sospesa ad un’altitudine di 274 metri sopra un burrone.

La cabina, mezzo di trasporto comune nelle regioni montuose settentrionali dello Stato, si è fermata a causa della rottura di uno dei cavi portanti, e pende nel vuoto mentre sono attesi i soccorsi.

A riferire la situazione è Shariq Riaz Khattak, uno dei soccorritori sul luogo, in una comunicazione con Reuters.

Le operazioni di soccorso

Immediate le operazioni di soccorso: sono stati fatti tentativi per riparare il guasto, ma senza successo. Poi un elicottero dell’esercito è stato inviato sul posto per affrontare la complessa missione di salvataggio. Gli sforzi di soccorso sono stati resi estremamente difficili a causa delle condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da venti molto forti. C’è preoccupazione che le pale del rotore dell’elicottero possano aumentare l’instabilità della cabina in cui sono intrappolati i bambini e gli insegnanti.

(in aggiornamento)

