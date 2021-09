Otto persone sono state denunciate perché percepivano il reddito di cittadinanza nonostante non ne avessero diritto. Dopo una verifica dei carabinieri della stazione di Colonna, a Roma, su segnalazione degli uffici dell’Inps, i militari hanno constatato che gli otto percettore della misura di sostegno erano sottoposti a misure cautelari, come arresti domiciliari, divieto o obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria. Gli otto denunciati dovranno rispondere del reato di percezione illecita per un danno erariale totali pari a 125 mila euro.

I controlli dei carabinieri hanno permesso di accertare che alla base della indebita percezione sussistevano dichiarazioni mandaci che sono state fornite al momento della richiesta: nelle dichiarazioni sono state omesse diverse informazioni, come quelle delle misure cautelari.

A carico delle 8 persone sarà immediatamente sospeso il beneficio percepito fino ad oggi; seguirà poi una richiesta di risarcimento del danno causato alle casse dello Stato.

